पीलीभीत में मां के डांटने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
पीलीभीत में एक युवक ने मां की डांट से नाराज़ होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से परिवार में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के नेपाल सीमावर्ती हजारा थाना क्षेत्र के गांव अशोकनगर के युवक सनी का शव घर से चार सौ मीटर दूर शीशम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। इससे स्वजन में खलबली मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।
तीन दिन पहले ही युवक नोएडा से काम का घर लौटा था। गुरुवार की रात मां ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया। इस पर वह घर से निकल गया। स्वजन ने युवक की तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।
शुक्रवार नौ बजे के करीब खेत पर गए कुछ लोगों ने युवक का शव पेड़ पर लटका देखा। इसकी सूचना हजारा थाना पुलिस को दी। थानाध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि मां की डांट से क्षुब्ध होकर युवक ने पेड़ पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा।
