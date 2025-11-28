पीलीभीत में मां के डांटने से नाराज युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले के नेपाल सीमावर्ती हजारा थाना क्षेत्र के गांव अशोकनगर के युवक सनी का शव घर से चार सौ मीटर दूर शीशम के पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। इससे स्वजन में खलबली मच गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए।

तीन दिन पहले ही युवक नोएडा से काम का घर लौटा था। गुरुवार की रात मां ने किसी बात को लेकर उसे डांट दिया। इस पर वह घर से निकल गया। स्वजन ने युवक की तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला।