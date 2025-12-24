पीलीभीत में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिला को जमकर पीटा, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शुरू की जांच

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। नेपाल सीमावर्ती थाना हजारा के गांव नानक नगरी बैल्हा निवासी मंजीत कौर को अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर जमकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। बिना दहेज के घर में रखने से इंकार कर दिया। पुलिस ने आरोपितों पर महिला के पिता की तरफ से प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है।

हरभजन सिंह ने हजारा थाना में लिखाई प्राथमिकी में बताया कि उन्होंने बेटी मंजीत की शादी दो साल पहले पड़ोस के गांव बमनपुरी भागीरथ के गुरमेज सिंह से की थी। बेटी के एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी उम्र दो वर्ष है।

शादी के बाद से दामाद गुरमेज सिंह, सास प्रेम कौर, ननद कौशल्या कौर, जेठ पोला सिंह और जेठानी जसवीर कौर अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर मारपीट कर परेशान करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ससुरालियों के विरुद्ध पुलिस चौकी कंबोज नगर में शिकायती की। गांव के प्रधान के नेतृत्व में दिनांक पंचायत कर सुलह हो गई।

20 दिसम्बर की शाम दामाद ने साले के पास फोन कर दहेज देने की मांग की। मंजीत को को मारपीट कर घर से निकालने की बात कही। सूचना पाकर वह अपनी पत्नी कुलवंत कौर, बेटा बलजिंदर सिंह, अमरजीत, सिंह गुरमेल सिंह के साथ मौके पर पहुंचे।