पीलीभीत में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से मासूम की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव पैनिया रामकिशन में शनिवार रात बाइक की टक्कर से दो वर्षीय मासूम की जान चली गई। सड़क हादसे में उसका पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना उस समय हुई जब पिता अपने इकलौते पुत्र को गोद में लेकर दवा लेने मेडिकल स्टोर पर जा रहे थे।

पैनिया रामकिशन निवासी कुंवर सेन ने बताया कि उनका भाई अनिल अपने दो वर्षीय बेटे कार्तिक को गोद में लेकर शनिवार रात करीब आठ बजे गांव में ही मेडिकल स्टोर से दवा लेने निकला था।

वह मेडिकल स्टोर के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मासूम कार्तिक पिता की गोद से छिटककर काफी दूर जा गिरा, इससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। इस हादसे में अनिल भी बुरी तरह घायल हो गया।

हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने भागने का प्रयास कर रहे बाइक सवार को पकड़ लिया और पुलिस व स्वजन को सूचना दी। पुलिस ने एंबुलेंस की मदद से दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, वहां डाक्टरों ने मासूम कार्तिक को मृत घोषित कर दिया।