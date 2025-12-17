टाइगर रिजर्व में 'खुदाई' और सजा सिर्फ 10 हजार, पीलीभीत वन विभाग की दरियादिली या नियमों की अनदेखी!

संवाद सूत्र, जागरण, माधोटांडा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) की भूमि में 5जी की लाइन डालने के लिए खोदाई कर रहे ट्रैक्टरों को वन विभाग की टीम ने बीते दिनों पकड़ लिया था। वाहन चालक मौके से फरार हो गए थे। वन विभाग की टीम की ओर से पकड़े गए दोनों वाहनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया गया। साथ ही ठेकेदार को दोबारा ऐसा न करने की ताकीद दी गई।

पीटीआर वन क्षेत्र में भूमिगत केबल बिछाने के लिए मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है, लेकिन अगर साहब मेहरबान हों तो बिना अनुमति खोदाई की जा सकती है। खासतौर पर पकड़े जाने पर मामूली जुर्माना देकर छोड़ दिया जाएगा। माधोटांडा क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती गांव बूदीभूड़ और सुंदर नगर में 5जी की भूमिगत केबल डालने के लिए कंपनी के कुछ ठेकेदारों ने रविवार को काम शुरू करा दिया था।