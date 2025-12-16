पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ को देख ब्रिटिश पर्यटक हुए रोमांचित, बोले- यहां का वातावरण बहुत पसंद आया
पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नया पर्यटन सत्र शुरू होने के बाद ब्रिटिश दंपति ग्राहम चार्ल्स और सेंड्रा एन ने रिजर्व का दौरा किया। उन्होंने महोफ गेट से सफार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में नये पर्यटन सत्र के प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगा हुआ है। अब ब्रिटिश दंपति ने टाइगर रिजर्व पहुंच कर यहां का अद्भुत नजारा देखा।
ब्रिटिश दंपति ग्राहम चार्ल्स और सेंड्रा एन मंगलवार को महोफ गेट पर पहुंच गए। उन्होंने वहां से सफारी वाहन बुक कर सफारी का आनंद लिया। शाम की सफारी के दौरान दोनों विदेशी पर्यटकों को जब बाघ नजर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाघ सफारी मार्ग पर काफी देर तक उनके सामने विचरण करता रहा।
जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को यहां का वातावरण खूब पसंद आया। घनें कोहरे में दोनों पर्यटक सफारी का मजा लेते रहे। चूका बीच पर तो उन्होंने काफी समय बिताया। दोनों पर्यटकों ने टाइगर की खूब प्रशंसा की। रेंजर सहेंद्र कुमार यादव ने बताया कि विदेशी पर्यटकों को यहां का वातावरण अच्छा लगा। उनका यहां विशेष ध्यान रखा गया है।
