पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ को देख ब्रिटिश पर्यटक हुए रोमांचित, बोले- यहां का वातावरण बहुत पसंद आया

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) में नये पर्यटन सत्र के प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगा हुआ है। अब ब्रिटिश दंपति ने टाइगर रिजर्व पहुंच कर यहां का अद्भुत नजारा देखा।

ब्रिटिश दंपति ग्राहम चार्ल्स और सेंड्रा एन मंगलवार को महोफ गेट पर पहुंच गए। उन्होंने वहां से सफारी वाहन बुक कर सफारी का आनंद लिया। शाम की सफारी के दौरान दोनों विदेशी पर्यटकों को जब बाघ नजर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाघ सफारी मार्ग पर काफी देर तक उनके सामने विचरण करता रहा।