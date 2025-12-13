गोशाला में घुसा बाघ, पशुओं के बाड़े में छिपकर केयरटेकर ने बचाई जान; पीलीभीत में दहशत
पीलीभीत में एक बाघ गोशाला में घुस गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बाघ पशुओं के बाड़े में छिप गया, जिससे केयरटेकर को अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होना ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। माधोटांडा क्षेत्र की परशुरामपुर गोशाला में बाघ घुस गया। आसान शिकार की चाह में बाघ गोशाला पहुंच गया। पशुओं की देखरेख करने वाले केयरटेकर जब सुबह सोकर उठे तो सामने बाघ को देखकर उन्हें कड़ाके की ठंड में भी पसीना आ गया। उन्होंने वहां से भाग कर पशुओं के बीच गोशाला में घुसकर अपनी जान बचाई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गोशाला के भीतर बाघ की मौजूदगी से अफरातफरी मची हुई है।
माधोटांडा के मौजा परशुरामपुर में जंगल के बिल्कुल किनारे एक गोशाला स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से इस गोशाला के चारों ओर तार फेंसिंग भी है। गोशाला का क्षेत्रफल बड़ा होने से दिन में पशु इसी में घूम कर घास खाते रहते हैं। प्रतिदिन रात्रि में पशुओं को गोशाला के भीतर रखा जाता है।
शनिवार की सुबह वहां की देखभाल करने वाले जब सो कर उठे तो गोशाला के भीतर से पशुओं को निकालने जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने गोशाला परिसर में बाघ को देखकर वह बुरी तरह घबरा गए। वह तुरंत पशुओं के बाड़े में घुस गए। उन्होंने प्रधान नईम अली को सूचना दी, वह भी तुरंत मौके पर पहुंच गए।
उधर, बराही वन क्षेत्र और पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गए। गोशाला के चारों ओर तार फेंसिंग के भीतर से बाघ गोशाला में दाखिल हो गया। गनीमत रही कि सभी पशु अन्दर थे, जिससे बाघ शिकार नहीं कर सका। केयरटेकर की नजर बाघ पर पड़ गई वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। फिलहाल बाघ गोशाला में ही मौजूद हैं। वन विभाग की टीम बाघ को खदेड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन बाघ की मौजूदगी से अब आसपास के लोग काफी डरे सहमे हैं।
