गोशाला में घुसा बाघ, पशुओं के बाड़े में छिपकर केयरटेकर ने बचाई जान; पीलीभीत में दहशत

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। माधोटांडा क्षेत्र की परशुरामपुर गोशाला में बाघ घुस गया। आसान शिकार की चाह में बाघ गोशाला पहुंच गया। पशुओं की देखरेख करने वाले केयरटेकर जब सुबह सोकर उठे तो सामने बाघ को देखकर उन्हें कड़ाके की ठंड में भी पसीना आ गया। उन्होंने वहां से भाग कर पशुओं के बीच गोशाला में घुसकर अपनी जान बचाई। सूचना पर वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। गोशाला के भीतर बाघ की मौजूदगी से अफरातफरी मची हुई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

माधोटांडा के मौजा परशुरामपुर में जंगल के बिल्कुल किनारे एक गोशाला स्थित है। सुरक्षा की दृष्टि से इस गोशाला के चारों ओर तार फेंसिंग भी है। गोशाला का क्षेत्रफल बड़ा होने से दिन में पशु इसी में घूम कर घास खाते रहते हैं। प्रतिदिन रात्रि में पशुओं को गोशाला के भीतर रखा जाता है।

शनिवार की सुबह वहां की देखभाल करने वाले जब सो कर उठे तो गोशाला के भीतर से पशुओं को निकालने जा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने गोशाला परिसर में बाघ को देखकर वह बुरी तरह घबरा गए। वह तुरंत पशुओं के बाड़े में घुस गए। उन्होंने प्रधान नईम अली को सूचना दी, वह भी तुरंत मौके पर पहुंच गए।