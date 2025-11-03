धान खरीद घोटाला: पीलीभीत में केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, अश्लील चैट का खुलासा
पीलीभीत में एडीएम के छापे में पीसीयू के क्रय केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीद में अनियमितता और आढ़ती से साठगांठ का खुलासा हुआ। जांच में केंद्र प्रभारी हिंदू महिलाओं से अश्लील चैट करते हुए भी पाया गया। एडीएम ने तत्काल प्रभाव से केंद्र प्रभारी को पुलिस को सौंप दिया और आढ़ती का लाइसेंस निलंबित करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। आढ़ती से धान खरीद, किसानों का धान क्रय न करने और दलालों के माध्यम से धान खरीद करने की शिकायतों के बीच पहुंची एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने सोमवार सुबह मंडी परिषद में छापा मारा। एडीएम को पीसीयू के क्रय केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल नंबर पर आढ़ती के साथ 50 से अधिक बार काल करने और चैटिंग पर लेनदेन की पुष्टि हो गई।
इसी जांच के दौरान हैरान करने वाला एक मामला और पकड़ में आया। केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद हिंदू महिलाओं और युवतियों के साथ अश्लील चैटिंग भी करता था। एडीएम ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई करने के निर्देश के साथ पुलिस को सौंप दिया। विभागीय आधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।
- हिंदू महिलाओं से करता था अश्लील चैटिंग करता था पीसीयू का क्रय केंद्र प्रभारी, पुलिस को सौंपा
- मोबाइल चैटिंग और अभिलेखों से आढ़ती से धान खरीद करने की हुई पुष्टि
नवीन गल्ला मंडी समिति में सोमवार को उस समय खलबली मच गई, जब एडीएम एफआर ऋतु पूनिया, खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार और कोआपरेटिव प्रदीप सिंह के साथ मंडी में निरीक्षण करने पहुंच गईं। एडीएम एफआर ने किसानों के हितों से जुड़ी धान खरीद प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा।
उन्होंने पीसीयू नंबर तीन गजरौला केंद्र पर निरीक्षण के दौरान मंडी टोकन संलग्न नहीं होने के साथ केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल में आढ़ती सचिन अग्रवाल से धान खरीद को लेकर संदिग्ध चैट और काल डिटेल पाई गई। मुजाहिद के मोबाइल से हिंदी महिलाओं के साथ भी फोन डिटेल मिली है। एडीएम एफआर ने बताया कि सरकारी केंद्र पर किसानों के नाम पर आढ़ती के माध्यम से अवैध खरीद का खेल चल रहा था।
उन्होंने मौके पर पुलिस बल बुलाकर केंद्र प्रभारी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इस के साथ ही मंडी सचिव को आढ़ती का लाइसेंस निलंबित करने और केंद्र प्रभारी के विरुद्ध प्राथमिकी लिखवाने के निर्देश दिए। इसके बाद एडीएम मंडी समिति सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ आढ़ती सचिन अग्रवाल की दुकान पर पहुंची वहां उन्होंने अभिलेखों की जांच की। आढ़ती के लाइसेंस को निलंबित करने का निर्देश दिया।
लंबे समय से किसानों के द्वारा केंद्र पर धान तौल नहीं होने की लगातार शिकायत की जा रही थी। निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी के द्वारा अभिलेखों में मंडी टोकन नहीं पाया गया। साथ ही मंडी के व्यापारी से संबंध के साथ खरीद की सामने आई है। केंद्र प्रभारी को पलिस के सुपुर्द कर दिया है। आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों के लिए निर्देश दिए है।
- ऋतु पूनिया, एडीएम वित्त एवं राजस्व
