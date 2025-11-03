धान खरीद घोटाला: पीलीभीत में केंद्र प्रभारी गिरफ्तार, अश्लील चैट का खुलासा

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। आढ़ती से धान खरीद, किसानों का धान क्रय न करने और दलालों के माध्यम से धान खरीद करने की शिकायतों के बीच पहुंची एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने सोमवार सुबह मंडी परिषद में छापा मारा। एडीएम को पीसीयू के क्रय केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल नंबर पर आढ़ती के साथ 50 से अधिक बार काल करने और चैटिंग पर लेनदेन की पुष्टि हो गई।

इसी जांच के दौरान हैरान करने वाला एक मामला और पकड़ में आया। केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद हिंदू महिलाओं और युवतियों के साथ अश्लील चैटिंग भी करता था। एडीएम ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई करने के निर्देश के साथ पुलिस को सौंप दिया। विभागीय आधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

- एडीएम वित्त एवं राजस्व ने मंडी समिति में धान क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, मिली गड़बड़ी pic.twitter.com/tkJwwap0Mp — UP Desk (@NiteshSriv007) November 3, 2025 नवीन गल्ला मंडी समिति में सोमवार को उस समय खलबली मच गई, जब एडीएम एफआर ऋतु पूनिया, खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार और कोआपरेटिव प्रदीप सिंह के साथ मंडी में निरीक्षण करने पहुंच गईं। एडीएम एफआर ने किसानों के हितों से जुड़ी धान खरीद प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। उन्होंने पीसीयू नंबर तीन गजरौला केंद्र पर निरीक्षण के दौरान मंडी टोकन संलग्न नहीं होने के साथ केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल में आढ़ती सचिन अग्रवाल से धान खरीद को लेकर संदिग्ध चैट और काल डिटेल पाई गई। मुजाहिद के मोबाइल से हिंदी महिलाओं के साथ भी फोन डिटेल मिली है। एडीएम एफआर ने बताया कि सरकारी केंद्र पर किसानों के नाम पर आढ़ती के माध्यम से अवैध खरीद का खेल चल रहा था।