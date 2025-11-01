दूध में ऐसा क्या मिला दिया जो दूधवाले को एक वर्ष की हो गई जेल, लगा 5000 का जुर्माना

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जांच में दूध का नमूना फेल होने पर अदालत ने दूध विक्रेता को दोषी पाते हुए अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुंदर पाल ने आरोपित को पांच हजार रुपये जुर्माना समेत एक साल की सजा से दंडित किया। अभियोजन के मुताबिक खाद्य निरीक्षक बलवंत सिंह ने नगर पालिका परिषद कार्यालय के पास साइकिल पर दूध बेच रहे दूधिए थाना न्यूरिया के गांव खाईखेड़ा निवासी मुनेंद्र पाल को रोक कर 17 अक्तूबर 2006 को दूध बेचने का लाइसेंस मांगा।

वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। दूध का निरीक्षण किया। दूध में मिलावट का शक होने पर सेंपल लेकर समस्त औपचारिकताएं पूरी करते हुए जांच के लिए भेज दिया। जांच रिपोर्ट आने पर पता चला कि दूध मानव उपभोग के लिए हानिकारक पाया गया।