संवाद सूत्र, जागरण, गजरौला कलां। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर जिस तरह हादसा हुआ, उसी तरह मंगलवार की देर रात पीलीभीत पूरनपुर रोड पर गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपरिया कलोनी के पास हादसा हो गया। सड़क पर खराब खड़े गन्ना लदे ट्रक में पहले एक कार घुस गई और बाद में एक रोडवेज बस। राहत यह रही कि वाहनों की गति धीमी थी, जिससे यात्रियों को चोटें कम आईं।

पीलीभीत की ओर जा रहा गन्ने से भरा एक ट्रक मंगलवार रात करीब 12 बजे अचानक खराब हो गया, जिसको चालक ने सड़क किनारे खड़ा करके छोड़ दिया। कोहरा होने की वजह से वजह से छाई धुंध की वजह से पीछे से आ रही एक कार ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार तीन लोगों को मामूली चोटें आईं।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल भिजवाया गया। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से क्षतिग्रस्त कार को थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया। इसी स्थान पर रात करीब दो बजे एक और दुर्घटना हो गई। पूरनपुर की ओर से आ रही पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस खराब खड़े ट्रक में पीछे जा घुसी।

बस में चालक, परिचालक और सवारियों सहित पांच लोग मौजूद थे। दुर्घटना में बस चालक ब्रह्मा निवासी चिन्नौर थाना बरखेड़ा और यात्री आयुष शर्मा निवासी आवास विकास कालोनी, पीलीभीत को मामूली चोटें आईं। घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।