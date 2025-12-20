अवैध संबंधों के शक में रिटायर्ड दारोगा ने सुखदेव को उतारा मौत के घाट, पत्नी भी घायल

संवाद सहयोगी, जागरण (पूरनपुर) पीलीभीत। अवैध संबंधों के शक में रिटायर्ड दारोगा पूरन सिंह ने परिचित सुखदेव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। शनिवार को आरोपित ने उन्हें फोन कर घर बुलाया, नोकझोंक होने पर सुखदेव सिंह की पिस्टल छीनकर फायर झोंक दिए। गोलीकांड में पूरन सिंह की पत्नी गुरमीत कौर भी घायल हुईं।

सुखदेव के पिता हरजिंदर सिंह की तहरीर पर पूरन सिंह व उनकी पत्नी गुरमीत के विरुद्ध हत्या की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। गुरमीत का कहना था कि सुखदेव से उधारी के रुपये वापस मांगे तो हमलावर हो गया था। उसने पहले मुझ पर फायर किया, फिर घबराहट में खुद को गोली मार ली।

न्यूरिया निवासी सुखदेव सिंह ने पूरनपुर में बुजुर्ग पूरन सिंह के घर में आइलेट सेंटर खोला था। डेढ़ वर्ष पहले सेंटर बंद हो गया मगर, पारिवारिक संबंध होने के कारण सुखदेव का वहां आना-जाना बना रहा। पूरन सिंह के कोई पुत्र नहीं होने के कारण उनकी पत्नी गुरमीत कौर सुखदेव सिंह को ही अपना बेटा मानने लगी थीं।

शनिवार सुबह छह बजे पूरन सिंह ने फोन कर सुखदेव को घर बुलाया। स्वजन के अनुसार, सुखदेव को कुछ अंदेशा हुआ इसलिए पिस्टल लेकर जाना चाहते थे परंतु, पत्नी अमनदीप कौर ने मना कर दिया। ऐसे में वह पिता हरजिंदर सिंह के हस्तक्षेप के बाद पिस्टल लेकर घर से निकले थे। सुबह नौ बजे पूरनपुर पहुंचकर पूरन सिंह के घर में बातचीत शुरू हुई।

आरोप है कि नोकझोंक के दौरान पूरन सिंह ने पिस्टल छीनकर उन्हें गोली मार दी, जोकि सीना और सोफा पार करते हुए निकल गई। दूसरी गोली गुरमीत कौर की पसलियों में धंसी। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो पूरन सिंह कमरे में था। आरोप है कि पूरन सिंह को शक था कि उसके परिवार की युवती से सुखदेव के अवैध संबंध थे। उसने बातचीत के बहाने सुखदेव को बुलाकर हत्या कर दी।