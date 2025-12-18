Language
    पीलीभीत: गांव में चल रहा था 'मतांतरण' का खेल, पुलिस की रेड पड़ते ही गाड़ियों से फरार हुए आरोपी

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव चिड़ियादहा में मतांतरण का मामला सामने आया है। हिंदूवादी संगठनों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कुछ लोगों ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गांव चिड़ियादहा में मतांतरण का मामला सामने आया। हिंदूवादी संगठनों केकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने कुछ लोगों से पूछताछ की है। हालांकि, मतांतरण कराने पहुंचे लोग मौके से फरार हो गए।

    थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव में कुछ लोग मतांतरण का काम कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और पाया कि वहां पर कुछ लोग इकट्ठे हुए थे। पुलिस को देखकर वे लोग अपनी गाड़ियों से फरार हो गए, लेकिन हिंदू संगठन के लोगों ने उनका पीछा किया।

    वे लोग रेलवे क्रासिंग के पार एक विद्यालय के ठीक सामने विशेष समुदाय के व्यक्ति के यहां रुक गए और अपनी गाड़ियों को विद्यालय के अंदर भेज दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चिड़ियादहा निवासी प्रदीप कश्यप के यहां मतांतरण के संबंध में जानकारी ली।

    पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने गांव में मामले को लेकर नजर रखे हुए हैं।

    हिंदू संगठन के लोगों ने बताया कि मतांतरण के मामले में किसी भी प्रकार की ढि‍लाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी लोग मतांतरण में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे मतांतरण के खिलाफ हैं और इसका विरोध हर स्तर पर किया जाएगा।

     

