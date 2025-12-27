गन्ने के खेतों से निकलकर आबादी में पहुंचा तेंदुआ, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों के साथ जागकर काटी रात

संवाद सूत्र, जागरण, घुंघचाई (पूरनपुर)। गन्ने के खेतों से निकला तेंदुआ का शावक आबादी के बीच पहुंच गया। ग्रामीणों में खलबली मच गई। शोर करने पर वह खेत में घुस गया। सूचना के बाद भी वन विभाग का कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा। दूसरे दिन टीम ने मौके पर पहुंचकर पगमार्क ट्रेस किए।

क्षेत्र के गांव गुलड़िया भूपसिंह में गुरुवार देर रात घने कोहरे में तेंदुआ का एक शावक भटक गया। गांव के समीप गन्ने के खेतों से निकलकर आबादी में घुस गया। लोगों की नजर पड़ने पर वह लाठी डंडा लेकर एकत्र हो गए। ग्रामीणों ने आबादी के बीच मौजूद शावक को घेर लिया। टार्च की रोशनी और शोर शराबा कर उसे दौड़ा दिया।

एक घंटे तक गांव की गलियों में लुका छिपी चलती रही। इससे आसपास के गांवों में भी खलबली मच गई। अंधेरी रात और अधिक घना कोहरा होने से दृश्यता कम थी। शावक गन्ने के खेतों में छिप गया। ग्रामीणों की ओर से वन विभाग को सूचना दी गई। लेकिन रात में कोई भी वनकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा।

तेंदुआ की दहशत से पूरी रात ग्रामीणों को जागना पड़ा। शुक्रवार सुबह वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शावक के पगमार्क ट्रेस किए। इससे एक दिन पहले बुधवार की रात गांव बिलंदपुर अशोक में भी आबादी के बीच तेंदुआ देखा गया था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पास गन्ने के खेत से मादा तेंदुआ है।