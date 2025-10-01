एसपी अभिषेक यादव की कार्रवाई से मची खलबली, थाने में युवक की पिटाई करने वाला सिपाही लाइन हाजिर

पीलीभीत के थाना घुंघचाई में एक सिपाही द्वारा युवक को थाने ले जाकर पीटने के मामले में पुलिस अधीक्षक ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। युवक राशन कोटे के आवंटन की खुली बैठक में भाग लेने जा रहा था जब सिपाही ने उसे रोका और पीटा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

जागरण संवाददाता पीलीभीत। जिले के थाना घुंघचाई में युवक को जबरन थाने ले जाकर पीटने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया। युवक राशन कोटे के आवंटन को खुली बैठक में भाग लेने जा रहा था। सिपाही की पिटाई से युवक घायल हो गया था। थाना पुलिस शिव प्रकरण की रिपोर्ट भी तलब की गई है।

थाना ले जाकर युवक को पीटने वाला सिपाही लाइन हाजिर घुंघचाई थाना क्षेत्र के गांव उदरहा की निलंबित राशन कोटे की दुकान के आवंटन के लिए सोमवार को साधन सहकारी समिति के परिसर में खुली बैठक हुई थी। इसमें दो पक्षों ने आवेदन किया था। उदरहा गांव निवासी वीरू भी अपने पक्ष के समर्थन में मतदान करने जा रहा था।

गेट पर खड़े पुलिसवाले ने रोक दिया था गेट पर खड़े पुलिसकर्मी ने उसे मतदान करने से रोक दिया था। विरोध पर सिपाही हरेंद्र कुमार वीरू का मोबाइल छीनकर थाने ले गया था। आरोपित सिपाही ने थाना में वीरु को बेरहमी से मारा पीटा जिससे वह घायल हो गया था।

जेल भेजने की दी थी धमकी आरोपित ने शिकायत करने पर फर्जी प्राथमिकी में जेल भेजने की धमकी दी थी। वीरू की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया। मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को थाना पुलिस को निर्देश दिए हैं।