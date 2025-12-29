पीलीभीत में मुठभेड़: गोली लगने से दो गोतस्कर घायल, पुलिस पर की थी पांच राउंड फायरिंग

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। रविवार देर रात पूरनपुर पुलिस की कलीनगर रोड पर चेकिंग के दौरान गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों आरोपितों के गोली लगने से घायल हो गए। पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ पांच राउंड फायरिंग की थी।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार पांडे ने बताया कि वह रविवार रात उपनिरीक्षक राजीव कुमार के साथ सुखदासपुर गांव के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बाइक पर सवार दो युवक आते दिखे। उन्हें रुकने का इशारा किया, तो वे बाइक मोड़कर भागने लगे।

पुलिस टीम ने जब घेराबंदी की, तो दोनों आरोपितों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से करीब पांच राउंड गोलियां चलाई गईं। इसमें पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग किए जाने पर दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी और वे बाइक सहित जमीन पर गिर पड़े।

पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में उनकी पहचान अफजाल और बबू निवासी मुहल्ला लाइनपार कुर्रेशियान पूरनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक बिना नंबर की बाइक, अवैध तमंचे, कारतूस और भारी मात्रा में पशु वध करने के उपकरण बरामद किए हैं।