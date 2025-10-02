Language
    पीलीभीत में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट, पुलिस बोली- 'I Love Mohammad' के पोस्टर लगाने वाले जाएंगे जेल

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:58 PM (IST)

    पीलीभीत में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। शहर और जिले की मस्जिदों और चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है और खुराफात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एसपी ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया और शांति समिति की बैठक में सहयोग की अपील की।

    जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत । शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुछ स्थानों पर पोस्टर छापे जाने का इनपुट मिलने के बाद पुलिस अलर्ट है। शहर समेत जिले की सभी मस्जिदों और प्रमुख चौराहों पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट कर दिया गया है। देर शाम एसपी ने शहर में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया।

    शुक्रवार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता बरत रहा है। शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस-प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। खुराफात करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। संभ्रांत नागरिकों को अपने-अपने क्षेत्र में खुराफातियों पर नजर रखने और उसकी सूचना प्रशासन को देने की जिम्मेदारी दी गई है।

    मीडिया पर हो रही निगरानी

    मिश्रित आबादी क्षेत्र से लेकर इंटरनेट मीडिया पर निगरानी की जा रही है। एसपी ने चेतावनी दी है कि यदि कोई ऐसा काम करता है, जिससे मौहाल बिगड़ने की कोशिश हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। इंटरनेट मीडिया की निगरानी की जा रही है।

    आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को तत्काल जेल भेजा जाएगा। एसपी ने सभी सीओ,थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को लगातार भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए हैं। सभी मस्जिदों के अलावा प्रमुख चौराहो और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा सादा वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात रहकर लोगों पर नजर रखेंगे।

    शहर के अलावा जहानाबाद, बरखेड़ा, पूरनपुर, न्यूरिया, माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव पर विशेष फोकस रहेगा। एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देर शाम एसपी अभिषेक यादव,एएसपी विक्रम दहिया,सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर में फ्लैग मार्च भी निकाला गया।

    शांत समिति बैठक का आयोजन

    सदर कोतवाली में गुरुवार शाम को पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान एसपी अभिषेक यादव ने सभी धर्मगुरुओं और व्यापारियों से कहा कि यदि कोई किसी प्रकार की खुराफात करने का प्रयास करता है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे। उन्होंने कहा कि शहर सभी का है और शांति बनाए रखने में सभी लोग पुलिस का सहयोग करें।

    शुक्रवार को जुमे की नमाज और शनिवार को शहर में निकलने वाले जुलूस ए गौसिया को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। गुरुवार को शहर में माक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत शहर के सभी प्रमुख चौराहों और मिश्रित आबादी के अलावा संवेदनशील और अतिसंवेदनशील स्थानों पर पुलिस की डयूटी लगाई गई। एसपी और एएसपी ने डयूटी को चेक कर प्वांइट पर तैनात पुलिसकर्मियों को डयूटी के दौरान सर्तकता बरतने के निर्देश दिए।