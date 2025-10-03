पीलीभीत में बुखार से चार मौत, प्रधान और सचिव पर प्राथमिकी के निर्देश

पीलीभीत के रसिया खानपुर गांव में पिछले 15 दिनों से बुखार का प्रकोप है जिससे एक नवजात शिशु सहित चार लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग पीड़ित हैं। सूचना मिलने पर एसडीएम और तहसीलदार ने गांव का दौरा किया और गंदगी पाए जाने पर ग्राम प्रधान और सचिव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए।

जागरण संवाददाता, बीसलपुर। विकासखंड क्षेत्र के गांव रसिया खानपुर में पिछले 15 दिनों से बुखार का कहर बरपा हुआ है। गांव में बुखार के से अब तक एक नवजात सहित चार लोगों की मृत्यु हो गई है, जबकि 200 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित है।

सूचना पर पहुंचे एसडीएम नागेंद्र पांडे और तहसीलदार हबीब अंसारी ने गांव का जायजा लेकर अत्यधिक गंदगी पाए जाने पर ग्राम प्रधान और सचिव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए है। मृतकों में सुनीता देवी (55) को कुछ दिन पहले बुखार आया, जिनकी 19 सितंबर को इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। गांव के तसरुन (22) और इशरततुल्लाह उर्फ बाबू मास्टर (77) और जाने आलम के नवजात बेटे की बुखार से मृत्यु हो गई।

गांव में लगातार बुखार से हो रही मृत्यु की जानकारी एसडीएम नागेंद्र पांडे को हुई, वह तहसीलदार हबीस हसन के साथ गांव पहुंचे, जिन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीमों का लगवाकर ग्रामीणों का परीक्षण शुरू कराया, जिसके बाद उन्होंने गांव में भ्रमण किया, इस दौरान गलियों में गंदगी होने पर नाराजगी जताई। जिस पर सचिव और प्रधान पर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए।