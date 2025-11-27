Pilibhit News: साइड में बेरिकेडिंग न होने से गौहनिया तालाब में डूबी कार, बाल-बाल बची सवारों की जान

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज सामने 1.538 हेक्टेयर में फैले गौहनिया तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे दावे अब तक हकीकत में नहीं बदल पाए, जिससे वहां पर हादसे होने की आशंका रहती है। गौहनिया तालाब के चारों ओर बेरिकेडिंग न होने की वजह से अक्सर कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा ही गुरुवार को सुबह करीब 10:40 बजे हुआ, जब कांशीराम कालोनी की ओर से आ रही एक अर्टिगा कार जरा सी लापरवाही में गौहनिया तालाब में डूब गई। चालक को किसी तरह से तालाब में डूबी कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।