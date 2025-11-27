Pilibhit News: साइड में बेरिकेडिंग न होने से गौहनिया तालाब में डूबी कार, बाल-बाल बची सवारों की जान
पीलीभीत में ड्रमंड इंटर कॉलेज के पास स्थित गौहनिया तालाब के सौंदर्यीकरण का काम अधूरा रहने से दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। तालाब के चारों ओर बेरिकेडिंग न होने के कारण हाल ही में एक कार तालाब में गिर गई, हालांकि सवारों की जान बच गई। अधूरा सौंदर्यीकरण और सुरक्षा उपायों की कमी चिंता का विषय है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज सामने 1.538 हेक्टेयर में फैले गौहनिया तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे दावे अब तक हकीकत में नहीं बदल पाए, जिससे वहां पर हादसे होने की आशंका रहती है। गौहनिया तालाब के चारों ओर बेरिकेडिंग न होने की वजह से अक्सर कोई न कोई दुर्घटना हो जाती है।
ऐसा ही गुरुवार को सुबह करीब 10:40 बजे हुआ, जब कांशीराम कालोनी की ओर से आ रही एक अर्टिगा कार जरा सी लापरवाही में गौहनिया तालाब में डूब गई। चालक को किसी तरह से तालाब में डूबी कार से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।
कांशीराम बरातघर के पीछे स्थित कॉलोनी से एक अर्टिगा कार चालक गुरुवार सुबह को टनकपुर-पीलीभीत हाईवे की ओर से आ रहा था। गौहनिया तालाब के पास कार अनियंत्रित हो गई और तालाब की बेरिकेडिंग न होने की वजह से कार उसमें डूब गई। तालाब में मौजूद नाविक ने आसपास के लोगों की सहायता से कार के चालक को बाहर निकाला और उसको अस्पताल में भर्ती कराया।
यह भी पढ़ें- 20 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माना, पीलीभीत में पॉक्सो एक्ट के दोषी पर अदालत ने सुनाया फैसला
अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। अभी कार चालक की जान को खतरा बना हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार को तालाब से बाहर निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तालाब में कार डूबने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ वहां पर एकत्र हो गई। लोगों का कहना है कि गौहनिया तालाब के चारों ओर बेरिकेडिंग कराए जाने की आवश्यकता है।
पीलीभीत शहर के ड्रमंड इंटर कॉलेज सामने 1.538 हेक्टेयर में फैले गौहनिया तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर चल रहे दावे अब तक हकीकत में नहीं बदल पाए, जिससे वहां पर हादसे होने की आशंका रहती है। गौहनिया तालाब के चारों ओर बेरिकेडिंग न होने की वजह से अक्सर कोई न कोई दुर्घटना हो भी जाती है। pic.twitter.com/whyUEkKRm4— Vivek Shukla (@VivekshuklaLive) November 27, 2025
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।