20 वर्ष की सजा और 35 हजार रुपये जुर्माना, पीलीभीत में पॉक्सो एक्ट के दोषी पर अदालत ने सुनाया फैसला

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। घर में घुसकर बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपित को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट त्रिभुवन नाथ पासवान ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष की सजा से दंडित किया गया। साथ ही 35 हजार रुपये अर्थ दंड लगाया गया, जिसको पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया।

पुत्री से घर में घुसकर की छेड़छाड़ अभियोजन कथानक के अनुसार थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव के युवक ने 10 अगस्त 2019 को थाना सेहरामऊ उत्तरी में प्राथमिकी पंजीकृत कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार छह अगस्त 2019 को वह पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। घर पर बेटा और दो बेटिया थीं। नौ अगस्त 2019 को उसका लड़का खेत पर गया था तो गांव के शमशाद ने घर में घुसकर उसकी पुत्री से छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर पर मोहल्ले के लोग आ गए तो वह भाग गया।