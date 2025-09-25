सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 लाख ठगे, फिर निजी ठेकेदार के अंडर कराया काम

पीलीभीत के गजरौला कलां थाना क्षेत्र के आकाश ने एक युवक पर भाई की सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख रुपये की ठगी का आरोप लगाया है। आकाश के अनुसार आरोपी ने कौशल को बरेली के जवाहर नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर भेजा लेकिन कुछ समय बाद उसे निकाल दिया गया और वेतन भी नहीं दिया गया।

जागरण संवददाता, पीलीभीत । गजरौला कलां थाना क्षेत्र के गांव पिपरिया भजा मजरा घियोना निवासी आकाश ने गांव के युवक पर भाई की सरकारी नौकरी लगवाए जाने को लेकर तीन लाख की ठगी करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि आरोपित ने स्कूल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए पद पर भेज दिया। वहां से कुछ दिन बात उसे भगा दिया गया। पीड़ित ने मामले की पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग ही है।

आकाश कुमार ने बताया कि लगभग एक वर्ष पहले गांव निवासी युवक ने पिता से छोटे भाई कौशल कुमार की नौकरी लगवाने के नाम पर तीन लाख रुपये लिए थे। इसमें से दो लाख 45 हजार रुपये नकद और 55 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर किए। जिसके बाद आरोपित ने भाई कौशल कुमार को बरेली के भोजीपुरा क्षेत्र के गोपालपुर जवाहर नवोदय विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में भेज दिया।

ठेकेदार के अधीन काम कराया कुछ समय के बाद उसे वापस भेज दिया गया। वहां भाई कौशल कुमार ने करीब तीन से चार माह तक काम किया, लेकिन वेतन नहीं दिया गया। कुछ समय बाद पता चला कि विद्यालय में एक निजी ठेकेदार के अधीन काम कराया जा रहा है। तभी पिता ने आरोपित से नौकरी लगवाने के नाम पर लिए रुपये मांगे आरोपित लगातार टालमटोल करने लगा।