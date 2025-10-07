पीलीभीत में भड़काऊ टिप्पणी पर मौलाना पर FIR दर्ज, जुमे की नमाज के बाद का वीडियो वायरल
पीलीभीत में जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोपी मौलाना रेहान रजा खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इंटरनेट पर वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया और थाने का घेराव किया जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। मौलाना पर भावनाएं आहत करने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जुमे की नमाज के बाद भड़काऊ टिप्पणी के आरोपित मौलाना रेहान रजा खान के विरुद्ध मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कर ली गई। वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश जताया था। उन्होंने पूरनपुर थाने का घेराव किया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। उसके विरुद्ध भावनाएं आहत करने, आपत्तिजनक टिप्पणी करने, आइटी एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। मौलाना के विरुद्ध कई मुस्लिम युवक भी थाने पहुंचे थे।
आरोपित मौलाना शुक्रवार को नमाज के बाद गांव के मुस्लिम बच्चों व अन्य लोगों से बातचीत के दौरान हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहा था। मुस्लिमों को भड़काने वाला बयान दे रहा था। किसी ने उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। मंगलवार को वीडियो की जानकारी गांव के हिंदुओं को मिली तो आक्रोशित हो गए।
डालचंद ने पुलिस को बताया कि मौलाना के आपत्तिजनक बयान और टिप्पणी से भावनाएं आहत हुईं। उसने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है। डालचंद के साथ नौशाद, नसीमुद्दीन, सितारूद्दीन, हसमतुल्ला, इदरीश, छोटा, मुताहिर, हैदर, उनैद वेग, अजीबुद्दीन भी थाने पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि मौलाना माहौल खराब कर रहा है। इंस्पेक्टर संजय कुमार ने बताया कि मौलाना की तलाश की जा रही है।
