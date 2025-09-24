पूरनपुर के अशोकनगर गांव में अवैध मिट्टी खनन रोकने पर एक ट्रैक्टर चालक ने वृद्ध किसान इंद्रजीत सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गई। घटना बुधवार रात की है। विरोध करने पर चालक ने किसान को रौंद दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

संवाद सहयोगी, पूरनपुर। नेपाल सीमावर्ती थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर में खेत से अवैध मिट्टी खनन करने से रोकने पर चालक ने वृद्ध किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। देर रात तक जमकर हंगामा होता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर छोड़कर आरोपित भाग गए।

घटना बुधवार की रात नौ बजे के करीब हुई। गांव अशोकनगर के पास थाना क्षेत्र के कुछ लोग अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्राली लेकर मिट्टी खनन कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मिट्टी खनन का विरोध किया।

बताया जा रहा है कि अचानक एक ट्रैक्टर चालक ने विरोध करने वालों में शामिल वृद्ध किसान इंद्रजीत सिंह को रौंद दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ अन्य लोग भी चपेट में आने से बच गए। गंभीर हालत में किसान को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर किसान की हत्या किए जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जुट गए। आरोपित ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गए। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से खनन करने वाला पड़ोस के गांव भरतपुर का एक शातिर बताया जा रहा है। देर रात तक वहां मौजूद लोग हंगामा करते रहे।