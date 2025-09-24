Language
    पीलीभीत में अवैध खनन रोकने पर किसान की ट्रैक्‍टर चढ़ाकर ले ली जान, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने क‍िया हंगामा

    By Devendrda Deva Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 10:02 PM (IST)

    पूरनपुर के अशोकनगर गांव में अवैध मिट्टी खनन रोकने पर एक ट्रैक्टर चालक ने वृद्ध किसान इंद्रजीत सिंह को ट्रैक्टर से कुचल दिया जिससे उनकी मौत हो गई। घटना बुधवार रात की है। विरोध करने पर चालक ने किसान को रौंद दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी फरार हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है।

    अवैध खनन करने वाले ने किसान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर मार डाला।- सांकेत‍िक तस्‍वीर

    संवाद सहयोगी, पूरनपुर। नेपाल सीमावर्ती थाना हजारा क्षेत्र के गांव अशोकनगर में खेत से अवैध मिट्टी खनन करने से रोकने पर चालक ने वृद्ध किसान पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इससे वह गंभीर घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर मृत घोषित कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। देर रात तक जमकर हंगामा होता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर छोड़कर आरोपित भाग गए।

    घटना बुधवार की रात नौ बजे के करीब हुई। गांव अशोकनगर के पास थाना क्षेत्र के कुछ लोग अवैध तरीके से ट्रैक्टर ट्राली लेकर मिट्टी खनन कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मिट्टी खनन का विरोध किया।

    बताया जा रहा है कि अचानक एक ट्रैक्टर चालक ने विरोध करने वालों में शामिल वृद्ध किसान इंद्रजीत सिंह को रौंद दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ अन्य लोग भी चपेट में आने से बच गए। गंभीर हालत में किसान को सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से कुचलकर किसान की हत्या किए जाने की सूचना पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौके पर जुट गए। आरोपित ट्रैक्टर-ट्रॉली छोड़कर भाग गए। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से खनन करने वाला पड़ोस के गांव भरतपुर का एक शातिर बताया जा रहा है। देर रात तक वहां मौजूद लोग हंगामा करते रहे।

    हजारा थानाध्यक्ष शरद कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया। घटना से लोगों में भारी रोष देखा गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रतीक दहिया ने बताया कि दो लोगों में विवाद हुआ था। ट्रैक्टर वृद्ध पर चढ़ाया गया या फिर वह उसकी चपेट में आ गए इसकी मौके पर पहुंचकर जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी लिखी जाएगी।

