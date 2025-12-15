Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत में 'बंदरों का राज'! छत भी नहीं सुरक्षित, हमले में गिरकर बुजुर्ग की मौत

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 04:22 PM (IST)

    पीलीभीत में बंदरों का आतंक जारी है। गजरौला कलां क्षेत्र के गांव सुहास में रविवार शाम को एक बुजुर्ग छत पर खाना खा रहे थे, तभी बंदरों के झुंड ने उन पर ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    मृतक प्रसादी लाल का फाइल फोटो स्रोत स्वजन

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन वह लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। रविवार शाम गजरौला कलां क्षेत्र के गांव सुहास में छत पर खाना खा रहे बुजुर्ग पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे उसकी छत से गिरकर मृत्यु हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गजरौला कलां थाना क्षेत्र के गांव सुहास निवासी 70 वर्षीय प्रसादी लाल छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। स्वजन काम में लगे हुए थे, इसी बीच बंदरों ने उन पर हमला कर दिया।

    बंदरों को भगाने के लिए प्रसादी लाल छत पर रखे डंडे को उठाने पहुंचे, इसी दौरान अन्य बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। अपने को बचाने को लेकर बचत के किनारे पर पहुंच गए पैर फिसलने से नीचे सड़क पर गिर गए।

    उनके सड़क पर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने देख लिया, उनके शोर करने पर स्वजन भी बाहर निकाल कर आए। तभी वह एंबुलेंस से प्रसादी लाल को पीलीभीत के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

     

    यह भी पढ़ें- गोशाला में घुसा बाघ, पशुओं के बाड़े में छिपकर केयरटेकर ने बचाई जान; पीलीभीत में दहशत