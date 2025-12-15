पीलीभीत में 'बंदरों का राज'! छत भी नहीं सुरक्षित, हमले में गिरकर बुजुर्ग की मौत
पीलीभीत में बंदरों का आतंक जारी है। गजरौला कलां क्षेत्र के गांव सुहास में रविवार शाम को एक बुजुर्ग छत पर खाना खा रहे थे, तभी बंदरों के झुंड ने उन पर ह
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन वह लोगों पर हमला कर घायल कर रहे हैं। रविवार शाम गजरौला कलां क्षेत्र के गांव सुहास में छत पर खाना खा रहे बुजुर्ग पर बंदरों के झुंड ने हमला कर दिया। इससे उसकी छत से गिरकर मृत्यु हो गई।
गजरौला कलां थाना क्षेत्र के गांव सुहास निवासी 70 वर्षीय प्रसादी लाल छत पर बैठकर खाना खा रहे थे। स्वजन काम में लगे हुए थे, इसी बीच बंदरों ने उन पर हमला कर दिया।
बंदरों को भगाने के लिए प्रसादी लाल छत पर रखे डंडे को उठाने पहुंचे, इसी दौरान अन्य बंदरों ने उन पर हमला कर दिया। अपने को बचाने को लेकर बचत के किनारे पर पहुंच गए पैर फिसलने से नीचे सड़क पर गिर गए।
उनके सड़क पर गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने देख लिया, उनके शोर करने पर स्वजन भी बाहर निकाल कर आए। तभी वह एंबुलेंस से प्रसादी लाल को पीलीभीत के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, वहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
