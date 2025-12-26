Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मासूम छात्राओं से दुष्कर्म कर शादी काे राजी करता था दिलनवाज, जेल भेजने के बाद साथियों की तलाश में पुलिस

    By Peeyush Dubey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:35 PM (IST)

    पीलीभीत में सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के दिलनवाज नामक युवक पर मासूम छात्राओं को प्रेमजाल में फंसाकर दुष्कर्म करने और मतांतरण कराने का आरोप है। पुलिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी युवक दिलनवाज का पेशा भले गुरु का था, लेकिन वहशीपन हमेशा उसकी आदत में रहा। वह भोली-भाली और मासूम लड़कियों छात्राओं को पहले प्रेमजाल में फंसाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसा करके वह उनको शादी के लिए राजी करता था। लाज सौंपने के बाद मासूम छात्राएं उसके जाल में फंस जाती थीं। वह ऐसा डेढ़ दशक से कर रहा था। माधोटांडा क्षेत्र की युवती भी इसी तरह उसके जाल में फंस गई और उसने अपने मां-बाप का घर छोड़ दिया।

    मूल रूप से सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपित दिलनवाज पूरनपुर में किराये के घर में रहकर अकाल एकेडमी में पढ़ाता था। दिलनवाज ने सिख समुदाय की छात्रा को वर्ष 2020 में प्रेमजाल में फंसा लिया, जो बीते दिनों घर छोड़कर आरोपित के पास चली गई। आरोपित छात्रा का मतांतरण कराकर उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन छात्रा के स्वजन ने पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस ने तत्परता दिखाई तो आरोपित के साथ ही छात्रा भी मिल गई। आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो, जबरन मतांतरण कराने, युवती को बंधक बनाकर रखने और भगाकर ले जाने के मामले में प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया।

    इसके बावजूद पुलिस आरोपित और उसके साथियों की तलाश कर रही है, जिससे उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सके। माधोटांडा इंस्पेक्टर अशोक पाल ने बताया कि आरोपित के यहां पूछताछ करने के लिए पुलिस गई तो वहां पर ताला लटका मिला। मामले की जांच की जा रही है।