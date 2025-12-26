मासूम छात्राओं से दुष्कर्म कर शादी काे राजी करता था दिलनवाज, जेल भेजने के बाद साथियों की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र के गांव रायपुर निवासी युवक दिलनवाज का पेशा भले गुरु का था, लेकिन वहशीपन हमेशा उसकी आदत में रहा। वह भोली-भाली और मासूम लड़कियों छात्राओं को पहले प्रेमजाल में फंसाता था और फिर उनके साथ दुष्कर्म करता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ऐसा करके वह उनको शादी के लिए राजी करता था। लाज सौंपने के बाद मासूम छात्राएं उसके जाल में फंस जाती थीं। वह ऐसा डेढ़ दशक से कर रहा था। माधोटांडा क्षेत्र की युवती भी इसी तरह उसके जाल में फंस गई और उसने अपने मां-बाप का घर छोड़ दिया।

मूल रूप से सेहरामऊ उत्तरी थाना क्षेत्र का रहने वाला आरोपित दिलनवाज पूरनपुर में किराये के घर में रहकर अकाल एकेडमी में पढ़ाता था। दिलनवाज ने सिख समुदाय की छात्रा को वर्ष 2020 में प्रेमजाल में फंसा लिया, जो बीते दिनों घर छोड़कर आरोपित के पास चली गई। आरोपित छात्रा का मतांतरण कराकर उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन छात्रा के स्वजन ने पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने तत्परता दिखाई तो आरोपित के साथ ही छात्रा भी मिल गई। आरोपित के विरुद्ध दुष्कर्म, पाक्सो, जबरन मतांतरण कराने, युवती को बंधक बनाकर रखने और भगाकर ले जाने के मामले में प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ ही उसे जेल भेज दिया गया।