    पीलीभीत में नदी पार करते समय मगरमच्छ का हमला, भाई ने बचाई जान

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 11:52 AM (IST)

    पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में अमेडी नदी पार करते समय गिरीश नामक व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। पैर में गंभीर चोटें आईं। साथ चल रहे भाई मुकेश ने उसे बचाया। घायल गिरीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मुकेश की बहादुरी से गिरीश की जान बच गई।

    नदी पार करते समय गांव के गिरीश पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरिया गांव में नदी पार करते समय गांव के गिरीश पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। पैर में मगरमच्छ के काटने से वह घायल हो गया। साथ जा रहे भाई मुकेश ने उसे मगरमच्छ से बचाया। शनिवार को गिरीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    शुक्रवार शाम को उमरिया निवासी गिरीश अपने भाई मुकेश के साथ गांव के किनारे बह रही अमेडी नदी को पार कर खेत पर जा रहा था। नदी पार करते समय बीच नदी में मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया।

    गिरीश ने जब अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने उसका पैर नहीं छोड़ा। काफी देर बाद भाई मुकेश ने जैसे तैसे गिरीश को मगरमच्छ से छुड़ाया।

    इस दौरान उसके पैर में काफी जख्म हो गए। शनिवार सुबह को गिरीश को लेकर मुकेश जिला अस्पताल पहुंचा, वहां उसे एंटी सीरम लगाकर उपचार कराया।