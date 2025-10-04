पीलीभीत में नदी पार करते समय मगरमच्छ का हमला, भाई ने बचाई जान

पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र के उमरिया गांव में अमेडी नदी पार करते समय गिरीश नामक व्यक्ति पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। पैर में गंभीर चोटें आईं। साथ चल रहे भाई मुकेश ने उसे बचाया। घायल गिरीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहाँ उसका इलाज चल रहा है। मुकेश की बहादुरी से गिरीश की जान बच गई।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव उमरिया गांव में नदी पार करते समय गांव के गिरीश पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। पैर में मगरमच्छ के काटने से वह घायल हो गया। साथ जा रहे भाई मुकेश ने उसे मगरमच्छ से बचाया। शनिवार को गिरीश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

