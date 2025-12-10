परिषदीय स्कूलों में अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू होते ही एक्शन में अधिकारी! पुताई न होने पर लगाई शिक्षकों की क्लास

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। परिषदीय विद्यालयों में बुधवार से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई। जिले से लेकर ब्लाक के शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने परीक्षा निरीक्षण किया। जनपद में परिषदीय विद्यालयों की संख्या 1508 हैं। इसमें 291 कंपोजिट, 928 प्राथमिक और 280 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होते हैं। इसके अलावा नौ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इनमें 18 स्कूलों का संचालन नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है। इन सभी स्कूलों में कक्षा चार से आठ में 1.15 लाख और कक्षा एक से तीन में 60864 छात्र-छात्राएं शामिल हैं। इनमें बुधवार को अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू हो गई। समग्र शिक्षा के जिला समन्वयक प्रशांत गंगवार ने बरखेड़ा ब्लाक के कई स्कूलों का निरीक्षण किया और चल रही अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं का जायजा लिया।

उन्होंने प्रधानाध्यापकों को परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने जगीपुर जतीपुर के जूनियर हाई स्कूल, जगीपुर प्राथमिक स्कूल, भैंसहा ग्वालपुर में परीक्षा को देखा। प्रशिक्षण के जिला समन्वयक जितेंद्र कुमार ने भी कई स्कूलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं जांची। बिलसंडा के खंड शिक्षा अधिकारी शिव शंकर मौर्य ने ईटगांव कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया।

वहां गृह शिल्प विषय की परीक्षा चल रही थी, इसमें पंजीकृत 100 में से 100 छात्राएं उपस्थित मिलीं। वहीं प्राइमरी स्कूल मोहनपुर का निरीक्षण किया, जहां 62 में से 55 बच्चे उपस्थित थे। पीएम श्री विद्यालय बमरौली में 293 में से 250 छात्र-छात्राएं गृह शिल्प और कृषि विज्ञान की परीक्षा दे रहे थे।