पीलीभीत नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए कड़ी टक्कर, एक सीट पर 53 दावेदार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा छह में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों के बीच जमकर प्रतिस्पर्धा रहेगी। कुल 80 सीटों पर 4,290 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किया है। एक सीट पर औसतन 53 दावेदार हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच 13 दिसंबर को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिले में 15 केंद्र बनाए गए हैं।

कुल 80 सीटों पर 4,290 छात्र-छात्राओं ने किया आवेदन जिले के बीसलपुर में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा छह में 80 सीटों पर प्रवेश दिए जाएंगे। प्रवेश के लिए कुल 4,290 छात्र-छात्राओं ने आवेदन किए हैं। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ. बीके सिंह ने बताया कि प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र पर परीक्षा केंद्र का नाम भी लिखा हुआ होगा। अभिभावक navoday.gov.in पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

जिले में बनाए 15 केंद्र प्रधानाचार्य ने बताया कि जिलेभर में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मरौरी के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, सनातन धर्म बाके बिहारी राम इंटर कॉलेज, ललौरी खेड़ा के लिटिंल एंजिल्स स्कूल, अंगूरी देवी बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत, बरखेड़ा के डायंड राजकीय इंटर कॉलेज, सीएलबीपी सरस्वती विद्या मंदिर पीलीभीत, पूरनपुर में सनातन धर्म इंटर कॉलेज, गुरुनानक इंटर कॉलेज, अमरिया वीरांगना अवंतीबाई व जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज, हाफिज रहमत खां इंटर कॉलेज पीलीभीत, बीसलपुर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बाला जी गर्ल्स इंटर कालेज बीसलपुर बिलसंडा ब्लाक के कैम पब्लिक स्कूल ओर केकेएस विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर को केंद्र बनाया गया है।