पीलीभीत अस्पताल में बच्चों की बस बिजली के तार से हुई टच, बाल-बाल टला बड़ा हादसा
पीलीभीत जिला अस्पताल में सेवा पखवाड़ा शिविर के दौरान बच्चों को ले जा रही एक बस बिजली के तारों से टकरा गई जिससे पास के बिजली घर में धमाका हुआ। हालाँकि कोई घायल नहीं हुआ लेकिन अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय चालक मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था जिसके कारण यह हादसा हुआ।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिला अस्पताल में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत चल रहे स्वास्थ्य शिविर में बच्चों को लाई बस वापस जाते समय बिजली के तारों में टच हो गई। पास बने बिजली घर में धमाका होने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत यही कि किसी को करंट नहीं लगा। इस हादसे के पीछे चालक चालक के द्वारा मोबाइल फोन चलाना बताया जा रहा है।
गुरुवार पूर्वाह्न करीब दस बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज के पैरामेडिकल छात्रों को लेकर प्राइवेट बस जिला अस्पताल में चल रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत लगाए गए शिविर में पहुंची थी। शिविर से छात्रों को उनके स्कूलों को उन्हीं बसों से भेजा जा रहा था। इसी दौरान एक बस अस्पताल के बाहर बिजली के तारों से टकरा गई। जिससे पड़ोस में बने बिजली घर में तेज धमाका हो गया।
इस दौरान सेंट्रल लैब सहित अस्पताल के परिसर में लोग भाग खड़े हुए। हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है। बताया जा रहा है कि बस तार के पास से निकलते समय चालक मोबाइल चला रहा था। चालक के द्वारा लापरवाही से बस चलाने शिकायत अस्पताल प्रबंधन से की गई है।
सीएमएस रमाकांत सागर ने बताया कि बस चालक को फटकार लगाई गई है। दोबारा ऐसा कृत न करने की चेतावनी दी गई है।
