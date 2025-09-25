Language
    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 07:51 AM (IST)

    पीलीभीत में अवैध खनन का विरोध करने पर एक किसान इंद्रजीत सिंह की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। खनन माफिया के गुर्गे खेतों से मिट्टी खोद रहे थे जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ट्रैक्टर चालक ने प्रदर्शनकारी किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जिसमें इंद्रजीत सिंह की मृत्यु हो गई जबकि अन्य किसानों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को कब्जे में ले लिया है।

    अवैध खनन से रोकने पर किसान को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला, भगदड़ में लोगों ने भागकर बचाई जान

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। अवैध खनन माफिया के गुर्गों ने बुधवार रात दुस्साहस कर दिया। आरोपियों ने अवैध खनन का विरोध कर रहे किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अफरातफरी के बीच अन्य किसान तो जान बचाकर भाग गए मगर, इंद्रजीत सिंह लड़खड़ाकर गिर पड़े। ट्रैक्टर चालक ने कुचलकर उनकी हत्या कर दी। हत्याकांड के विरोध में दर्जनों किसान देर रात तक हंगामा करते रहे।  

    नेपाल सीमावर्ती अशोकनगर गांव के बाहर काफी समय से अवैध खनन किया जा रहा है। माफिया के गुर्गे प्रत्येक रात को खेतों से मिट्टी निकालकर दूसरे स्थानों पर ले जाते हैं। 

    ग्रामीणों ने बताया कि खनन की ट्रैक्टर-ट्रालियां रात भर दौड़ती हैं, इससे गांव की गलियां टूट चुकीं। माफिया के गुर्गे कुछ खेतों से जबरन मिट्टी भी उठा चुके। बुधवार रात नौ बजे भी कई ट्रैक्टर-ट्रालियों से मिट्टी ढोई जा रही थी। इससे आक्रोशित इंद्रजीत सिंह समेत कई किसान प्रदर्शन करते हुए रास्ते में खड़े हो गए। 

    उन्होंने ट्रैक्टर चालक को रोकने के लिए आवाज दी मगर, वह दूर से ही अभद्र शब्द कहते हुआ आया। वह धमका रहा था कि यदि रोकने का प्रयास किया तो सभी को मार डालूंगा। प्रदर्शनकारी किसानों को अनुमान नहीं था कि वह वास्तव में ऐसा दुस्साहस कर देगा। उसने पूरी गति से ट्रैक्टर किसानों की ओर चढ़ा दिया। 

    गनीमत रही कि चीख-पुकार के बीच प्रदर्शनकारी कूदकर साइड हो गए मगर, इंद्रजीत ऐसा नहीं कर सके। ट्रैक्टर-ट्राली चालक ने उनके ऊपर से पहिया उतार दिया। इसके बाद कुछ दूरी पर ट्रैक्टर-ट्राली छोड़कर खेतों के रास्ते फरार हो गया। 

    कुछ युवक लहूलुहान इंद्रजीत को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए मगर, चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली पड़ोस के भरतपुर गांव की है। उसके चालक व साथ बैठे अन्य आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। 

    हजारा थाना प्रभारी शरद कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्राली कब्जे में ले ली है। उसके चालक की पहचान का प्रयास किया जा रहा। सीओ प्रतीत दहिया ने बताया कि किसान इंद्रजीत के स्वजन से तहरीर का इंतजार है, उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी।