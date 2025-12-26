Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दो बीघा भूमि के लिए भाई की हत्या कर घर में दबा दी लाश, सोते समय लाठी से पीटकर मार डाला

    By Peeyush Dubey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:58 PM (IST)

    पीलीभीत में दो बीघा जमीन हड़पने के लिए मझले भाई नक्षत्रपाल ने छोटे भाई हंसराज की लाठी से पीटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को घर में ही 11 दिनों तक द ...और पढ़ें

    Hero Image

    संवाद सूत्र, (बिलसंडा) पीलीभीत। दो बीघा भूमि हड़पने के लिए छोटे भाई की हत्या कर दी गई। आरोपित मझले भाई नक्षत्रपाल ने घर में लाकर छोटे भाई हंसराज पर लाठियों से हमला किया, इसके बाद शव उसी कमरे में दबा दिया। वह 11 दिन तक अपने दुस्साहस पर पर्दा डाले रहा। जिस कमरे में भाई का शव दबाया, उसी के पड़ोस में बैठकर खाना-खाता, परिवार के लोगों के साथ बैठकर बातचीत करता था। उसकी करतूत शुक्रवार को बेपर्दा हुई। बड़े भाई की तहरीर पर हत्यारोपित भाई, उसकी पत्नी और बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत करने के साथ ही पुलिस ने नक्षत्रपाल को गिरफ्तार कर गड्ढे से हंसराज का शव निकलवाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    करेली थाना क्षेत्र के गांव लिलहर निवासी मायादेवी के पास सात बीघा कृषि भूमि थी। उनकी करीब 20 वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी इसलिए भूमि का बंटवारा तीनों बेटों पृथ्वी सिंह, नक्षत्रपाल व हंसराज में होना था। बंटवारा न होने की वजह से भूमि पर कब्जा नक्षत्रपाल का ही था। कुछ वर्षों से पृथ्वी सिंह अपने छोटे भाई हंसराज के साथ भमरूआ गांव में बस गए। मझला भाई नक्षत्रपाल लिलहर में ही रहता है।

    12 दिसंबर को हंसराज किसी काम से नक्षत्रपाल के घर गए थे। आरोप है कि नक्षत्रपाल अक्सर दबाव बनाता था कि हंसराज उसके साथ रहें ताकि उनके हिस्से की दो बीघा जमीन पर भी कब्जा कर सके। इसको लेकर कई बार विवाद हुआ था। 14 दिसंबर की शाम गांव में स्थित मंडी के पास के इसी बात को लेकर कलह हुआ। दोनों भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें नक्षत्रपाल को भी चोटें आईं।

    इसके बाद नक्षत्रपाल अपने बेटे ज्ञानेंद्र की मदद से हंसराज को घर ले आया। रात को भी इसी बात पर कलह हुआ, फिर हंसराज सो गए। उसी दौरान नक्षत्रपाल ने उनके सिर पर लाठी से कई प्रहार कर हत्या कर दी। इसके बाद शव आंगन में गड्ढे में दबा दिया ताकि किसी को भनक न लगे। दूसरी ओर, दो-तीन दिन इंतजार के बाद पृथ्वी सिंह ने नक्षत्रपाल को फोन कर पूछा कि हंसराज वापस नहीं आए। इस पर नक्षत्रपाल ने कोई जवाब नहीं दिया।

    पृथ्वी सिंह के अनुसार, लिलहर जाकर भी हंसराज के बारे में जानकारी करनी चाही परंतु, सफलता नहीं मिली। गांव के कुछ लोगों से बातचीत के बाद आशंका होने लगी थ कि हंसराज के साथ अनहोनी हुई है। इसी आधार पर शुक्रवार सुबह थाने में सूचना दी।

    पुलिस के अनुसार, नक्षत्रपाल से पूछताछ हुई तो उसने घटनाक्रम स्वीकार लिया। उसकी निशानदेही पर घर में दबाया गया हंसराज का शव बरामद कर लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का वास्तविक कारण सामने आएगा। आरोपित से कई अन्य बिंदुओं पर पूछताछ चल रही है, क्योंकि शव उसने अकेले नहीं दफनाया होगा। संभव है कि घटना में उसके साथ कुछ अन्य लोग रहे हों। उसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाएगी।

    पृथ्वी सिंह की ओर से तहरीर के आधार पर पुलिस ने एकराय होकर हत्या करने और साक्ष्य छिपाने समेत अन्य धाराओं में हत्यारोपित भाई नक्षत्रपाल, भाभी राधा देवी और भतीजे ज्ञानेंद्र के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली। मौके पर थाना पुलिस के साथ ही सीओ बीसलपुर प्रगति सिंह चौहान भी पहुंची। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। करेली थाना प्रभारी विपिन शुक्ला ने बताया कि हत्यारोपित भाई, उसकी पत्नी और बेटे के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली गई। हत्यारोपित भाई को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी।