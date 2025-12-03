Pilibhit: रास्ते में तेंदुआ देख भाग खड़े हुए बाइक सवार ...लाउडस्पीकर से किया एलान 'गांव में तेंदुआ आ गया है'

संवाद सहयोगी, जागरण पीलीभीत। बीसलपुर में सोमवार की रात 10 बजे लगभग सब्जी की दुकान बंद कर अपने गांव बाइक से जा रहे दो युवकों को रास्ते में अंधेरे में सड़क के किनारे खड़ा तेंदुआ दिखाई दिया। तो वह जान बचाकर बमुश्किल मौके से बाइक लेकर भागे।

सूचना पर सुबह वन क्षेत्राधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। विकासखंड क्षेत्र के ग्राम नवदिया सितारगंज निवासी शाहिद खान कोतवाली मार्ग पर सब्जी बिक्री का काम करते हैं। वह बीती रात 10 बजे के करीब दुकान बंद करके बाइक से गांव नवदिया सितारगंज जा रहे थे।

मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से किया ऐलान शाहिद खान बाइक चला रहा था और उसका भाई बाइक पर पीछे बैठा था। उनकी बाइक जैसे ही गांव से एक किलोमीटर दूर स्थित राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास पहुंची। वैसे ही उन्हें मार्ग के किनारे बाइक की लाइट में खड़ा तेंदुआ दिखाई दिया।

शाहिद का कहना है कि वह जैसे बाइक लेकर आगे बढ़ा वैसे ही तेंदुआ भी मार्ग पर आने को पैर बढ़ाने लगा वह अपनी बाइक तेजी से अपने गांव में भगा ले गया। गांव में पहुंचकर उसने मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर से ऐलान कर दिया कि गांव में तेंदुआ आ गया है।

जांच के लिए पहुंचे वन क्षेत्राधिकारी सभी लोग अपने घरों में रहे। इसके पश्चात गांव के चौराहे पर बड़ी संख्या में लोग लाठी-डंडे लेकर एकत्र हो गए। इसके बाद उन्होंने इस मामले की सूचना कोतवाली पुलिस को तथा वन विभाग को दी। सुबह होने पर वन क्षेत्राधिकारी रोहित जोशी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने खेत में जाकर पग चिन्ह खोजे।