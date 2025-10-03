Language
    बरेली उपद्रव के बाद पीलीभीत में चप्पे-चप्पे पर तैनात रही पुलिस, जुमे की नमाज को लेकर रहा हाई अलर्ट

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 07:30 PM (IST)

    बरेली में हुए तनाव के बाद पीलीभीत में जुमे की नमाज के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सतर्कता के आदेश दिए और मस्जिदों पर पुलिस बल तैनात किया गया। शहर में फ्लैग मार्च किया गया और जहानाबाद में अतिरिक्त सुरक्षा थी। नमाज शांतिपूर्वक संपन्न होने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली।

    कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से हुई जुमे की नमाज। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली में हुए बवाल के मद्देनजर जनपद में जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा रहा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव सहित अन्य अधिकारियों ने भ्रमण कर सुरक्षा का जायजा लिया। नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाने के बाद पुलिए अफसरों ने राहत की सांस ली।

    जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने सभी सीओ,थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को सर्तकता बरतने के निर्देश दिए थे। शुक्रवार सुबह से ही जिले की सभी मस्जिदों और मजारों के अलावा प्रमुख चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात रहे। अतिसंवेदनशील और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में पीएसी को भी तैनात किया गया था।

    जुमे की नमाज को लेकर हाईअलर्ट पर रहा जिला

    जुमे की नमाज को लेकर जिले में हाईअलर्ट घोषित किया गया था। एसपी अभिषेक यादव ने शहर में भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। शुक्रवार सुबह से ही सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर,सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने शहर में फ्लैग मार्च किया। दोपहर तीन बजे सभी जगह नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद पुलिस अफसरों ने राहत की सांस ली।

    शहर के अलावा जहानाबाद,अमरिया,न्यूरिया,बरखेड़ा,गजरौला समेत सभी जगहों पर नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। जहानाबाद में पूर्व में चल रहे विवाद को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। एसपी ने बताया कि जिले में नमाज के दौरान कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति की सूचना नहीं मिली है। नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। नमाज को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

    चौकन्ना रहा पुलिस-प्रशासन

    शुक्रवार की नमाज आज नगर समेत ग्रामीण अंचलों की सभी मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा अदा करनी थी। इसको मद्देनजर नजर रखते हुए रखते हुए पुलिस व प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना रहा और नगर से लेकर देहात क्षेत्र में सभी मस्जिदों पर नमाज के समय पुलिस मौजूद रही।

    नगर में एक मीनार मस्जिद, जामा मस्जिद, कादरी मस्जिद, मोहल्ला बाजार कटरा स्थित मस्जिद सहित सभी मस्जिदों में नमाज के समय बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। इसके अतिरिक्त एसडीएम नागेंद्र पांडे उप पुलिस अधीक्षक प्रगति चौहान तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संजीव कुमार शुक्ला लगातार नगर क्षेत्र में भ्रमण कर स्थिति पर नजर लगाए रहे।