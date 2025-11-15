पीलीभीत में धान खरीद ठप, सरकारी व्यवस्था चरमराई, किसानों को मंडियों में करना पड़ रहा लंबा इंतजार

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। जिले में धान खरीद करने के लिए 150 क्रय केंद्रों को खोला गया। इन क्रय केद्रों पर अब तक तेजी से चल रही धान खरीद पर ब्रेक लग गया है। अधिकांश क्रय केंद्रों पर धान के ढेर लगे हैं, लेकिन उनका उठान न होने की वजह से आगे की खरीद पूरी तरह से ठप पड़ी है। किसानों की परेशानी को जानने के लिए दैनिक जागरण टीम ने अलग-अलग क्रय केंद्रों की पड़ताल की तो पता चला कि मंडियों में किसान कई-कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं।

पीलीभीत मंडी में लगे क्रय केंद्रों पर तौल नहीं होने से किसान करीब 20 दिनों से मंडी में ही रात काटने को मजबूर है। कई केंद्रों पर बारदाना नहीं होने से तौल बंद कर दी गई है। किसी पर धान रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं होने के कारण किसानों का धान नहीं तौला जा रहा है। किसानों ने बताया कि कई बार अधिकारियों को समस्या से अवगत करा चुकें है, लेकिन उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है।

अमरिया क्षेत्र में सरकारी धान खरीद के लिए सहकारी समिति आसपुर अंडराएन (ए) और आसपुर अंडराएन (बी ) नाम से सरदार नगर में पीसीएफ का क्रय केंद्र खोले गए हैं। क्रय केंद्र ए पर 5,828 क्विंटल धान और केंद्र बी पर 2,847 क्विंटल धान की खरीद हो सकी है। केंद्र पर पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध न होने से केंद्र ए पर धान की खरीद तीन दिन से बंद चल रही है।

दूसरी तरफ केंद्रों पर खरीदा गया धान का उठान नहीं हो रहा है। केंद्र प्रभारी शांति स्वरूप का कहना है कि धान की तोल के लिए बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिससे तोल प्रभावित हो रही है। बीसलपुर-स्थानीय मंडी समिति परिसर में स्थित धान क्रय केंद्रों पर क्षेत्रीय किसानों से धान की खरीद नहीं हो पा रही है। किसान पिछले कई दिनों से धान से भरी ट्रालियों के साथ मंडी में डेरा डालने को मजबूर है।