पीलीभीत: क्रय केंद्र प्रभारी अश्लील चैट करते हुए गिरफ्तार, हिंदू-मुस्लिम महिलाओं को भेजता था मैसेज

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। आढ़ती से धान खरीद, किसानों का धान क्रय न करने और दलालों के माध्यम से धान खरीद करने की शिकायतों के बीच पहुंची एडीएम वित्त एवं राजस्व ऋतु पूनिया ने सोमवार सुबह मंडी परिषद में छापा मारा। एडीएम को पीसीयू के क्रय केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल नंबर पर आढ़ती के साथ 50 से अधिक बार कॉल करने और चैटिंग पर लेनदेन की जानकारी मिलने मिली। जांच के दौरान हैरान करने वाला एक मामला और पकड़ में आया।

क्रय केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद हिंदू और मुस्लिम महिलाओं व युवतियों के साथ अश्लील चैटिंग भी करता था। एडीएम ने आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर कार्रवाई करने के निर्देश के साथ पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में तीन दिन में जांच करके कार्रवाई करते हुए अवगत कराने के निर्देश एआर कोआपरेटिव और डिप्टी आरएमओ को दिए। दोनों विभागीय आधिकारियों को स्पष्टीकरण देने के निर्देश भी दिए।

क्रय केंद्र प्रभारी की हिंदू व मुस्लिम महिलाओं के साथ मिली अश्लील चैटिंग नवीन गल्ला मंडी समिति में सोमवार को उस समय खलबली मच गई, जब एडीएम एफआर ऋतु पूनिया, खाद्य विपणन अधिकारी विजय कुमार और कोआपरेटिव प्रदीप सिंह के साथ मंडी में निरीक्षण करने पहुंच गईं। एडीएम एफआर ने किसानों के हितों से जुड़ी धान खरीद प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा। उन्होंने पीसीयू नंबर तीन गजरौला केंद्र पर निरीक्षण के दौरान मंडी टोकन संलग्न नहीं होने के साथ केंद्र प्रभारी मोहम्मद मुजाहिद के मोबाइल में आढ़ती सचिन अग्रवाल से धान खरीद को लेकर संदिग्ध चैट और काल डिटेल पाई गई।

आढ़ती के साथ लेनदेन की मिली चैट, 50 से अधिक बार कॉल करने से राजफाश मुजाहिद के मोबाइल से हिंदी महिलाओं के साथ भी फोन डिटेल मिली है। एडीएम एफआर ने बताया कि सरकारी केंद्र पर किसानों के नाम पर आढ़ती के माध्यम से अवैध खरीद का खेल चल रहा था। उन्होंने मौके पर पुलिस बल बुलाकर केंद्र प्रभारी को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। इसके साथ ही मंडी सचिव को आढ़ती के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एआर कोआपरेटिव और डिप्टी आरएमओ को केंद्र प्रभारी के विरुद्ध जांच करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हालांकि देर शाम तक क्रय केंद्र प्रभारी के विरुद्ध कोतवाली में किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई।



क्रय केंद्र प्रभारी के जिस आढ़ती की चैट मिली, एडीएम वित्त एवं राजस्व मंडी समिति सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ आढ़ती सचिन अग्रवाल की दुकान पर पहुंची वहां उन्होंने अभिलेखों की जांच की। डिप्टी आरएमओ विजय कुमार शुक्ला का कहना है कि क्रय केंद्र पर स्टाक सही मिला। एक किसान का धान मिला था, उसका टोकन नहीं मिला। मामले की जांच करके इस प्रकरण में कार्रवाई की जाएगी। एआर कोऑपरेटिव प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।







पालिकाध्यक्ष आस्था अग्रवाल के भाई हैं आढ़ती सचिन

मंडी समिति पीलीभीत में लाल संचालित फर्म बिहारी लाल हरिओम नाम के आढ़ती सचिन अग्रवाल पालिकाध्यक्ष आस्था अग्रवाल के भाई हैं। इस वजह से इस पूरे प्रकरण के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वहीं, पालिका अध्यक्ष का कहना है कि एडीएम को जांच में उनके भाई की आढ़त में कोई खामी नहीं मिली।