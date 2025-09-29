पीलीभीत में नवजात बच्ची को खेत में फेंका, किसान ने उठाया ये बड़ा कदम

न्यूरिया में एक खेत में एक नवजात बालिका मिली। एक दंपति जिनके कोई संतान नहीं थी ने उसे अपनाया लेकिन चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने पुलिस की मदद से बच्ची को रेस्क्यू किया और अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के अनुसार अब बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।

संवाद सूत्र जागरण, न्यूरिया। क्षेत्र के गांव जोशी कालोनी स्थित एक खेत में शनिवार को किसी अज्ञात व्यक्ति ने नवजात बालिका को फेंक दिया। खेत मालिक ने नवजात को रोते हुए पाया और उसे गांव ले जाकर ग्रामीणों को सूचना दी। बाद में ग्रामीणों ने नवजात को न्यूरिया कालोनी के एक दंपति को सौंप दिया, जिनकी शादी के 11 वर्ष बाद भी संतान नहीं थी।

रविवार को जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुराग श्याम रस्तोगी ने इसका संज्ञान लेते हुए चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा। टीम ने पड़ताल की और पाया कि नवजात को न्यूरिया कालोनी के दंपति के पास रखा गया है।

बच्ची को देने से किया इनकार जब टीम ने दंपति से नवजात को वापस लेने की कोशिश की, तो उन्होंने ममता के चलते बच्ची को वापस देने से इंकार कर दिया और विरोध जताया। आखिरकार थाना न्यूरिया पुलिस की मदद से टीम ने दंपति को समझाकर नवजात को रेस्क्यू किया।