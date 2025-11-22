पीलीभीत: बच्चों के कटे नाम, घरों में नहीं जली दिवाली: कौन जिम्मेदार? मानदेय न मिलने पर सफाईकर्मियों का विरोध

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। नगर पंचायत नौगवां पकड़िया में पिछले तीन महीनों से मानदेय नहीं मिलने से परेशान सफाईकर्मियों ने शनिवार को हड़ताल कर नगर पंचायत में जमकर हंगामा किया। हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं ईओ के पहुंचने पर कर्मचारियों ने घेराव कर नोकझोंक हुई। ईओ ने मानदेय दिलाए जाने का आश्वासन देकर कर्मचारियों को शांत कराया।

शहर से सटी नगर पंचायत नौगवां पकड़िया में कस्बे की सफाई व्यवस्था से लेकर कार्यालय के अन्य कार्य तक के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यहां करीब 88 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 70 सफाईकर्मी हैं। यहां सरकारी कर्मचारी के रुप में सिर्फ लिपिक अर्जुन ही तैनात है। यह ठेका कई सालों से चल रहा था।

अक्टूबर माह में राजनीतिक समन्वय के चलते ठेका लखनऊ की एक फर्म को दे दिया गया। ठेका बदलने की जानकारी कर्मचारियों तक को नहीं हुई। वह अपना कार्य करते रहे। लेकिन दीपावली के त्योहार पर जब कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला। इस पर उन्होंने चेयरमैन से लेकर ईओ से शिकायत की। लेकिन समाधान नहीं हुआ।

जल्द ही मानदेय मिलने का आश्वासन मिलने के बाद शनिवार को कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं वहां पहुंचे कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से कर्मचारियों के भुगतान न करने का तक का आरोप लगाया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। लेकिन कर्मचारी जिद पर अड़े रहे। जानकारी होने पर ईओ हरिपाल गंगवार मौके पर पहुंचे।

इस पर कर्मचारियों ने ईओ का चैंबर में घेराव किया। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें तीन माह से मानदेय नहीं मिला। दिवाली के त्योहार पर लोगों के घरों में दीपक नहीं जल सके। अब हालात यह है कि कर्मचारियों के बच्चों का स्कूल वालों ने फीस न जमा होने पर नाम तक कट दिए हैं।