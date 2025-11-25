Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीलीभीत: ब्लाक प्रमुख पति समेत चार पर 'हत्या' की FIR, श्रीकृष्ण की मौत के बाद आधी रात तक हंगामा

    By Umesh Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:41 PM (IST)

    पूरनपुर में ब्लॉक प्रमुख के पति समेत चार लोगों पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला श्रीकृष्ण नामक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में हुई मौत से जुड़ा है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि श्रीकृष्ण को गाड़ी से टक्कर मारकर जानबूझकर मारा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रतीकात्‍मक च‍ित्र

    संवाद सहयोगी, जागरण, पूरनपुर। गांव रम्पुरा फकीरे में पूर्व प्रधान के भाई श्रीकृष्ण की मृत्यु के मामले में आधी रात तक स्वजन सड़क पर शव रखकर हंगामा करते रहे। ब्लाक प्रमुख के पति और जेठ सहित चार आरोपितों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी लिखने के बाद शव उठने दिया गया। पुलिस ने स्कार्पियो को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम हाउस से शव आने पर पुलिस की मौजूदगी में अंत्येष्टि कर दी गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोमवार को चारा मशीन के गड़ासा सही कराकर लौटते घर लौटते समय माधोटांडा थाना क्षेत्र के गांव रम्पुरा फकीरे निवासी पूर्व प्रधान के भाई श्रीकृष्ण स्कूटी में ब्लाक प्रमुख की कार की टक्कर होने से उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। गोमती गुरुद्वारा से परसादपुर सड़क पर गांव से दो किलोमीटर दूर हादसा होने से श्रीकृष्ण के स्वजन और बड़ी संख्या में पर जुटे लोगों ने ब्लाक प्रमुख पर रंजिशन गाड़ी से टक्कर मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

    इंस्पेक्टर और सीओ ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित स्वजन को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने। लोगों का आक्रोश बढ़ता देख गजरौला और घुंघचाई थाना की पुलिस बल को बुला लिया गया था। देर रात मामला बिगड़ता देख माधोटांडा और सेहरामऊ थाना पुलिस बल और बुलाया गया। एसडीएम अजीत प्रताप सिंह भी पहुंच गए। स्वजन आरोपितों पर हत्या की प्राथमिकी लिखकर कापी उन्हें देने के बाद ही शव सुपुर्दगी में देने की बात पर अड़े रहे।

    साढ़े 12 बजे के करीब पुलिस ने ब्लाक प्रमुख के पति निर्विकार उर्फ अपूर्व सिंह के साथ ही युद्धवीर सिंह, अगमवीर सिंह, विचित्र के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी लिखकर कापी स्वजन ने पुलिस के सुपुर्द की। इसके बाद शव पोस्टमार्टम को भेजा गया। पोस्टमार्टम हाउस से दोपहर के समय ग्रामीण का शव सीधे घर पहुंचा। इंस्पेक्टर कोतवाली पवन कुमार पांडेय पुलिस कर्मियों के साथ पूर्व प्रधान के घर पहुंचे। पुलिस की मौजूदगी में खेत पर गमगीन माहौल में अंत्येष्टि की गई। सैकड़ों संख्या में लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए।

    प्राथमिकी में जमीन पर कब्जा को लेकर हत्या आरोप

    मृतक श्रीकृष्ण के पुत्र अरविंद कुमार की तरफ से लिखाई गई प्राथमिकी में कहा गया कि पिता चंदुईया गांव से घर आ रहे थे। पीछे-पीछे वह और गांव संडई के शिवचरण लाल बाइक से थे। गोशाला के पास सामने से आ रही स्कार्पियो के चालक युद्धवीर उर्फ विशु सिंह निवासी सबलपुर मुहल्ला रम्पुरा फकीरे साथ में मौजूद अगमवीर सिंह, निर्विकार उर्फ अपूर्व सिंह, विचित्र सिंह ने मिलकर पुरानी रंजिश में जान से मारने की नीयत से टक्कर मार दी। आरोपित महिला आशा देवी पत्नी कालीचरन की भूमि को लेकर जबरदस्ती कब्जा को लेकर रंजिश मानते थे। शोर मचाने पर आरोपित गाड़ी छोड़कर भाग गए।

    मृतक श्रीकृष्ण के पुत्र अरविंद की तरफ से चार आरोपितों के विरुद्ध हत्या की प्राथमिकी लिखी गई है। पोस्टमार्टम के बाद शव की अंत्येष्टि हो गई। टक्कर मारने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली गई है। विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    - पवन कुमार पांडेय इंस्पेक्टर, कोतवाली पूरनपुर


    यह भी पढ़ें- पीलीभीत में लकड़ी भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, चालक समेत 11 यात्री घायल