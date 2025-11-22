पीलीभीत में लकड़ी भरे ट्रक में घुसी रोडवेज बस, चालक समेत 11 यात्री घायल

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरेली से पीलीभीत की ओर आ रही पीलीभीत डिपो की रोडवेज बस बरेली हाईवे पर ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में जतीपुर-शिवपुरियां गांव के पास लकड़ी भरे ट्रक में घुस गई। बस में सवार 40 यात्रियों में से 10 यात्री घायल हो गए, जबकि बाकी यात्रियों को मामूली चोट लगी। चालक भी घायल हो गया, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। यात्रियों का कहना है कि बस चालक मोबाइल चलाते हुए बस चला रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर खड़े ट्रक में घुस गई।

मोबाइल फोन की लत की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। यही वजह है कि परिवहन निगम की ओर से चालकों को बस चलाते समय मोबाइल न चलाने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन कई चालक इन नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं, जिससे हादसे होते रहते हैं।

रोडवेज बस चालक के फोन पर बात करते समय बरेली हाईवे पर शनिवार सुबह करीब छह बजे जतीपुर-शिवपुरियां गांव के पास लकड़ी भरे ट्रक में पीलीभीत डिपो की बस घुस गई। इसमें सवार 40 यात्रियों में 10 घायल हो गए।

इनमें छह को गंभीर चोट आई, जबकि चार को मामूली चोटें आई। हादसे के दौरान बस में चीख पुकार बच गई। इसी बीच सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। यात्रियों ने बताया चालक फोन पर बात कर रहा था।

इस बीच ललौरी खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र के गांव जतीपुर-शिवपुरिया के पास लकड़ी भरे ट्रक में बस घुस गई, इसमें सवार सुशील भाई सुनील निवासी पूरनपुर, हरिशकंर निवासी दुधिया खुर्द थाना पूरनपुर, अर्जुन निवासी मुजफ्फरपुर थाना पूरनपुर, खारून निवासी अमरिया, अमिर खैराबाद जनपद सीतापुर गंभीर रूप से घायल हो गए।

अन्य चार लोगों को मामूली चोटें आई। हादसे के बाद चालक और परिचालक फरार हो गए। बस में चीख-पुकार मच गई। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एंबुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। सभी की हालत ठीक बनी हुई है। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बस चालक सुमित भी घायल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। बस पर परिचालक मोरपाल भी सवार थे। दुर्घटना की जांच की जा रही है।