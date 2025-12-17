Language
    रफ्तार का कहर: पीलीभीत नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए के शावक की मौत

    By Anshul Bhartariya Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:30 PM (IST)

    पीलीभीत नेशनल हाईवे पर गजरौला कलां के पास एक अज्ञात वाहन ने तेंदुए के शावक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने शव को ...और पढ़ें

    सड़क पर मृत म‍िला तेंदुए का बच्‍चा

    संवाद सूत्र, जागरण, गजरौला कलां। पीलीभीत टाइगर रिजर्व समेत वन्य जीवों की अधिकता वाले क्षेत्रों में सड़कों पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने के बोर्ड लगाए गए। इसके बावजूद वाहनों को लोग तेज गति से चलाते नजर आ जाते हैं।

    गजरौला कलां थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीलीभीत नेशनल हाईवे पर काटना नदी के पास ऊषा पब्लिक स्कूल के समीप तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। तेंदुए के शावक का शव हाईवे किनारे मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची

    पीलीभीत नेशनल हाईवे पर काटना नदी के पास लहूलुहान स्थिति में शव मिलने की सूचना वन विभाग की टीम को दी गई। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तब तक उसकी मृत्यु हो गई।

    घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अन्य कर्मचारियों के साथ ही समाजिकी वानिकी के डीएफओ भरत कुमार डीके रात में ही मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

    वन विभाग की टीम की ओर से शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हाईवे पर वन्य जीवों की लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर स्थानीय लोगों ने चिंता जताई है और प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।

     

