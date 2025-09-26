जंगल में शिकार पकड़ने के लिए लगाया फंदा, फंस गया तेंदुआ, इलाके में दहशत

पीलीभीत टाइगर रिजर्व में शिकारियों ने वन्यजीवों को फंसाने के लिए फंदा लगाया जिसमें एक तेंदुआ फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया और अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची। तेंदुए को सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वन विभाग के अधिकारी और पशु चिकित्सक मौके पर मौजूद हैं और तेंदुए को बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत । टाइगर रिजर्व में शिकारियों के हौसले इतने बुलंद है कि उन्होंने वन्य जीव का शिकार करने के इरादे से फंदा लगा दिया। लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया। सूचना पर वन विभाग में खलबली मच गई। जिले के अफसरों की टीम मौके पर पहुंच गई। अब तेंदुआ को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

माधोटांडा सीमावर्ती क्षेत्र में नगरिया खुर्द कलां गांव के पास शारदा नदी के किनारे टाइगर रिजर्व के जंगल का एक टुकड़ा स्थित है। यहां पर विभिन्न प्रकार के वन्य जीव विचरण करते रहते हैं। लेकिन इसी क्षेत्र में वन जीवों का शिकार करने वाले शिकारी भी सक्रिय रहते हैं।

कोई शिकारी नजदीक नहीं गया गुरुवार की रात्रि शिकारी ने जंगल के नरकुल में वन्यजीव का शिकार करने के इरादे से फंदे लगा दिए। लेकिन उसमें एक तेंदुआ फंस गया। डर के मारे कोई शिकारी वहां पर नहीं पहुंचा। रात भर तेंदुआ उसी फंदे में फंसा रहा। सुबह को जब वन विभाग की टीम जंगल की निगरानी करने के लिए पहुंची तो फंदे में फंसे हुए तेंदुआ को देखकर दंग रह गए। आनन फानन में उच्च अफसरों को को सूचना दी गई।

वन विभाग के लिए पहुंचना हुआ मुश्किल मौके पर सामाजिक वानिकी के प्रभागीय वनाधिकारी भरत कुमार डी के, उप प्रभागीय वनाधिकारी रमेश चौहान और बराही रेंजर अरुण कुमार श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। जंगल एरिया बहुत घना होने के कारण वहां पर पहुंचना भी वन विभाग के लिए मुश्किल हो गया। तेंदुआ को रेस्क्यू करने के लिए टीम को भी बुला लिया गया।

पशु-चिकित्सक भी पहुंचे टाईगर रिजर्व के पशु-चिकित्सक दक्ष गंगवार भी मौके पर पहुंच गए। तेंदूआ को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए पिंजरा भी मंगा लिया गया। वन विभाग की टीम उसको रेस्क्यू करने की तैयारी में जुटी हुई है। बता दें कि टाइगर रिजर्व में कितनी सखती होने के बाद भी वन्यजीवों का शिकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है।