कौन हैं आईपीएस अभिषेक यादव? जो बने डीआईजी, वीरता के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति पुलिस पदक

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शासन स्तर से डीपीसी प्रोन्नति मिलने पर जिले में तैनात 2012 बैच के आइपीएस एसपी अभिषेक यादव अब डीआइजी के रूप में प्रोन्नत हो गए। हरियाणा के गुड़गांव के मूल निवासी अभिषेक यादव की जिले में तैनाती 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, तब से वह यहां पर तैनात हैं। उनकी प्रोन्नति पर अफसरों ने शुभकामनाएं दीं।

अभिषेक यादव को वीरता के लिए गृह मंत्रालय की ओर से दिया जा चुका राष्ट्रपति पुलिस पदक इससे पहले बतौर एसपी वह मऊ, गोरखपुर, एसपी जीआरपी आगरा अनुभाग, एसएसपी मुजफ्फरनगर, एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, एसपी जीआरपी प्रयागराज में तैनात रह चुके हैं। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मॉडल में विश्वास रखने वाले अभिषेक यादव को देश में पुलिस कर्मियों के लिए किसी भी कॉरपाेरेट सेटअप की तरह ईको सिस्टम बनाने के मामले में काफी तारीफ मिली।