Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    कौन हैं आईपीएस अभिषेक यादव? जो बने डीआईजी, वीरता के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति पुलिस पदक

    By Peeyush Dubey Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 01:18 PM (IST)

    पीलीभीत में तैनात 2012 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिषेक यादव को डीपीसी प्रोन्नति मिलने के बाद अब डीआईजी के पद पर पदोन्नत किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ईपीएस अधिकारी अभिषेक यादव। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। शासन स्तर से डीपीसी प्रोन्नति मिलने पर जिले में तैनात 2012 बैच के आइपीएस एसपी अभिषेक यादव अब डीआइजी के रूप में प्रोन्नत हो गए। हरियाणा के गुड़गांव के मूल निवासी अभिषेक यादव की जिले में तैनाती 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, तब से वह यहां पर तैनात हैं। उनकी प्रोन्नति पर अफसरों ने शुभकामनाएं दीं।

    अभिषेक यादव को वीरता के लिए गृह मंत्रालय की ओर से दिया जा चुका राष्ट्रपति पुलिस पदक

    इससे पहले बतौर एसपी वह मऊ, गोरखपुर, एसपी जीआरपी आगरा अनुभाग, एसएसपी मुजफ्फरनगर, एसपी अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, एसपी जीआरपी प्रयागराज में तैनात रह चुके हैं। हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस मॉडल में विश्वास रखने वाले अभिषेक यादव को देश में पुलिस कर्मियों के लिए किसी भी कॉरपाेरेट सेटअप की तरह ईको सिस्टम बनाने के मामले में काफी तारीफ मिली।

    अभिषेक यादव को मिल चुके हैं कई पुरस्कार

    इसके अलावा वीरता के लिए गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रपति पुलिस पदक और उत्तर प्रदेश सरकार से राष्ट्रीय स्तर के आपराधिक रैकेट का भंडाफोड़ करने, तकनीकी पहलों और पुलिस कर्मियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे के समाधान बनाने के लिए कई पुरस्कारों के मिल चुके हैं।