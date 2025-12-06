अंतरराज्यीय साइबर गैंग के छह आरोपितों को पुलिस ने दबोचा, 50 हजार लोगों से कराया 5.54 करोड़ का इनवेस्ट
जागरण संवाददाता, पीलीभीत। साइबर फ्राड के अंतरराष्ट्रीय गैंग ने फर्जी कॉल सेंटर स्थापित कर 50 हजार लोगों को गेमिंग ऐप लागिन कराने के बाद 5.54 करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट करा लिया। पुलिस ने गैंग के आधा दर्जन अंतरराज्यीय गैंग के छह अपराधियों को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से भारी मात्रा में साइबर फ्राड के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपितों को जेल भेज दिया।
दुबई में काल सेंटर पर ट्रेनिंग के बाद भारत वापस लौटे आरोपितों ने गैंग बनाकर साइबर फ्राड शुरु कर दिया। घुंघचाई के अलावा उत्तराखंड के रुद्रपुर में फर्जी काल सेंटर स्थापित कर रखा था। जेल भेजे गए आरोपित अमृतपाल सिंह से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने रुद्रपुर में चल रहे फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की।
पुलिस ने गैंग के छह आरोपितों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपितों ने अपना नाम मनजीत सिंह उर्फ सोनू गांव बसंतपुर नौनेर थाना माधोटांडा पीलीभीत, विक्रांत पंडित उर्फ विक्की अलिंग चौराहा कस्बा थाना खंम्भात सिटी जिला आनंद, गुजरात , चक्र खड़का कस्बा साना गांव, जिला डोटी राज्य सुदूर पश्चिम नेपाल, कपिल मेहरा निवासी कालका चौराहा, रोशनपुरा,थाना अरेरा हिल्स जनपद भोपाल मध्य प्रदेश, कुनाल प्रजापति निवासी कालका चौराहा, रोशनपुरा,थाना अरेरा हिल्स जनपद भोपाल मध्य प्रदेश, प्रशान्त सिंह निवासी दानिशकुंज थाना कोलार जिला भोपाल मध्य प्रदेश का निवासी बताया।
सभी आरोपित रुद्रपुर में गैंग बनाकर फर्जी काल सेंटर का संचालन कर रहे थे। सरगना मंजीत ने बताया कि वह दुबई में काल सेंटर में प्रशिक्षण लेकर लौटने के बाद अपने साथियों के साथ फेयर प्ले गेमिंग ऐप पर बने फ्रोजन साफ्टवेयर एवं डायलर सिस्टम के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क कर ठगी करते थे। गेमिंग ऐप एविएटर व रम्मी के नाम पर लोगों को खेल का लालच देते थे।
पहले ऊंची रकम जितवाकर विश्वास जीतते थे। इसके बाद उनके बैंक खाते की जानकारी हासिल कर पूरी राशि उड़ा देते थे। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से 13 मोबाइल फोन, 13 लैपटाप, 02 कम्प्यूटर सिस्टम मय सीपीयू, एलईडी, कीबोर्ड, 01 प्रिन्टर जीरोक्स मशीन, 1160 रूपये नकद व 02 सिम कार्ड खुरचे हुए व 01 अदद सिम यूएई देश का, 03 आधार कार्ड बरामद कर आरोपितों को जेल भेज दिया।
