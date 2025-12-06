यूपी में लेखपालों के लिए डिजिटल क्रांति, एक ही डैशबोर्ड से होगा सब काम

जागरण संवाददाता, महराजगंज। अब जिले के लेखपाल सभी प्रकार के आनलाइन आवेदनों का निस्तारण एक विशेष डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से करेंगे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद आय, जाति, अधिवास प्रमाणपत्रों से जुड़े आवेदन इस डैशबोर्ड पर स्वतः ब्लिंक होकर दिखाई देंगे। साथ ही आनलाइन वरासत, धान खरीद सत्यापन, किसान सत्यापन और लेखपालों से जुड़े सभी प्रकार के फील्ड वेरिफिकेशन इसी एक मंच पर उपलब्ध रहेंगे।

डिजिटल व्यवस्था लागू होने से अब लेखपालों को अलग-अलग पोर्टल या कई लागिन के झंझट से मुक्ति मिलेगी। एक ही मंच पर आवेदन देखना, उनकी स्थिति अद्यतन करना और निस्तारण करना आसान होगा। इससे कार्यप्रणाली में तेजी आएगी और आम जनता की फाइलों के निष्पादन में भी समय की बचत होगी।

वर्तमान में जिले के सदर, निचलौल, आनंदनगर और नौतनवा तहसील में 368 लेखपाल पद स्वीकृत हैं, जिनके सापेक्ष 263 लेखपाल तैनात हैं। इन लेखपालों के पास खसरा–खतौनी अद्यतन, अंश निर्धारण, स्वामित्व योजना, फार्मर रजिस्ट्री, निर्वाचन कार्य, दैवीय आपदा से जुड़े आवेदन, पराली प्रबंधन, रबी–खरीफ–जायद फसल पड़ताल, वरासत, हैसियत, कृषक दुर्घटना सत्यापन, सामूहिक विवाह योजना सत्यापन, कन्या सुमंगला योजना के आवेदन, शहरी आवास की जांच, निर्विवाद उत्तराधिकार वरासत और आय–जाति–निवास से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य होते हैं।