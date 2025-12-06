UP में SIR फार्म को लेकर घर-घर पहुंचे जिलाधिकारी, 105 वर्षीय वृद्ध से भी ली जानकारी
जागरण संवाददाता, महराजगंज। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) अभियान की प्रगति का आकलन करने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा लगातार दूसरे दिन भी नौतनवा तहसील पहुंचे। उन्होंने शेष फरेंदा तथा हरदी डाली में डोर-टू-डोर जाकर मतदाताओं से सीधे संवाद किया और यह सुनिश्चित किया कि सभी पात्र मतदाताओं ने अपने एसआइआर फार्म जमा कर दिए हैं।
जिलाधिकारी ने मतदाताओं को प्रक्रिया के महत्व के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मत का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और किसी भी मतदाता को सूची से वंचित नहीं होना चाहिए।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने अकाली, अनामिका, धर्मेंद्र, राजमन, गुरुचरण और पारसनाथ समेत कई लोगों से फार्म जमा होने की स्थिति पूछी। इसी क्रम में हरदी डाली निवासी 105 वर्षीय वृद्ध राजमणि मिश्र से भी मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना एसआइआर फार्म जमा कर दिया है। जिलाधिकारी ने उनकी जागरूकता की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे वरिष्ठ नागरिक लोकतंत्र की मजबूती का आधार हैं।
जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद टीमों को निर्देश दिया कि जिन परिवारों ने फार्म नहीं भरे हैं, वहां विशेष फालोअप करते हुए त्वरित रूप से एसआइआर फार्म भरवाए जाएं। उन्होंने कहा कि एसआइआर फार्म केवल एक औपचारिकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी का मूल आधार है।
उन्होंने जनता से अपील की कि जिन्होंने अब तक फार्म नहीं भरा है, वे शीघ्र फार्म जमा कर प्रशासनिक कार्य में सहयोग दें। शेष फरेंदा में बूथ संख्या दो और तीन का स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने डिजिटाइजेशन की प्रगति भी जानी। बूथ संख्या दो की बीएलओ अनीता यादव ने जानकारी दी कि बूथ पर कुल 765 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि बूथ संख्या तीन की बीएलओ सीमा कन्नौजिया ने बताया कि यहां 807 मतदाता दर्ज हैं।
दोनों बूथों पर लगभग 90 प्रतिशत से अधिक डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं से संपर्क नहीं हो पाया है, उनके नाम पंचायत भवन पर चस्पा कर दिए जाएं ताकि जानकारी सबको मिल सके। जिलाधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को रोजाना फालोअप के आधार पर घर-घर जाकर गणना प्रपत्र प्राप्त करने, एसआइआर फार्म भरवाने और तीन बार अनिवार्य रूप से संपर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई मतदाता किसी अन्य स्थान से फार्म जमा करना चाहता है, तो उसका कारण दर्ज किया जाए, ताकि कोई भी पात्र मतदाता नामांकन प्रक्रिया से वंचित न रह जाए। निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी नौतनवा नवीन प्रसाद, बीडीओ नौतनवा अमित मिश्रा उपस्थित रहे।
