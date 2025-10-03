बारात से लौट रही वैन को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, हादसे में तीन बच्चों सहित पांच घायल

बरेली मार्ग पर चुर्रा पुलिस चौकी के पास एक इको वैन और कार की टक्कर में तीन बच्चों समेत पांच लोग घायल हो गए। बिलसंडा के भरत की शादी से लौट रहे तेज बहादुर और कुंदन लाल बच्चों के साथ इको कार में थे। बीसलपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी जिससे सभी घायल हो गए।

संवाद सहयोगी, बीसलपुर । बरेली मार्ग पर चुर्रा पुलिस चौकी के पास ईको वैन-कार में आमने-सामने टक्कर हो गई। घटना में दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। गाड़ी में बैठे तीन बच्चों सहित पांच लोग घायल हो गए घायलों को सी एच सी में भर्ती कराया गया।

बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम पस्तौर कुइयां निवासी बनवारी लाल के पुत्र भरत का विवाह बरेली जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम खमरिया में बृहस्पति की रात को संपन्न हुआ। शादी संपन्न होने के बाद। बरात की विदाई हुई।

इसके बाद बारात में बैंड बजाने गए तेज बहादुर पुत्र झाझन लाल निवासी नारायनपुर थाना बरखेड़ा तथा बिलसंडा थाना क्षेत्र के ग्राम रूरिया घुरिया निवासी मनोहर लाल के पुत्र कुंदन लाल घर आने के लिए ईको कार में सवार हुए। इसी कार में दूल्हा भरत का भतीजा आयुष पुत्र अशोक 6 वर्ष, भतीजी काव्या पुत्री अमित 6 वर्ष तथा सोनम पुत्री अशोक 5 वर्ष भी ईको कार में पस्तौर कुइयां घर आने के लिए बैठ गए।

तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर कार जैसे ही चुर्रा पुलिस चौकी के पास पहुंची वैसे ही बीसलपुर की ओर से तेज रफ्तार आ रही एक कार चालक ने ईको कार में टक्कर मार दी टक्कर लगते ही दोनों गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। तथा कार में बैठे कुंदन पुत्र मनोहर, तेज बहादुर पुत्र झांझन लाल, काव्य पुत्री अमित, सोनम पुत्री अशोक तथा आयुष पुत्र अशोक घायल हो गए।