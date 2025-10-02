फर्जी ID से वीडियो कॉल कर महिला को किया परेशान, पुलिस से शिकायत पर बोला- मेरा कुछ नहीं होगा
पूरनपुर में एक महिला को फर्जी आईडी से वीडियो कॉल और मैसेज भेजकर परेशान किया गया। आरोपी अर्जुन कुमार ने महिला को इंस्टाग्राम पर गलत आईडी से लगातार मैसेज और वीडियो कॉल किए। पहले पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की लेकिन बाद में एसपी के आदेश पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई।
संवाद सहयोगी, पूरनपुर। फर्जी आइडी से महिला को वीडियो काल और मैसेज भेजकर आरोपित ने परेशान कर दिया। शिकायत पर पुलिस ने भगा दिया। एसपी के आदेश पर आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी लिखाई गई है।
कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को बताया कि थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के गांव मुरादपुर माती निवासी अर्जुन कुमार 13 अगस्त से लगातार अपनी गलत इंस्टाग्राम आइडी भेज रहा है। साथ ही वीडियो काल भी कर रहा है। महिला का आरोप है कि इससे उसके चरित्र पर दाग लग रहा है। आरोपित उसे बदनाम करना चाहता है।
शिकायत पर पुलिस ने डांटकर भगाया
आरोपित की काफी जानकारी पर नाम और पता मिल सका। युवक के मैसेज भेजने से वह परेशान है। उसे जान माल का भी खतरा है। उन्होंने 20 अगस्त को इसकी सूचना थाना पुलिस को दी। आरोप है कि पुलिस ने उसे और उसके स्वजनों को डांट कर भगा दिया। धमकी दी कि कहीं भी शिकायत करो।
प्राथमिकी नहीं लिखी जाएगी। महिला ने अपने साथ किसी भी अप्रिय घटना की आशंका जताते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव से शिकायत की। उनके आदेश पर कोतवाली पुलिस ने आरोपित अर्जुन के विरूद्ध प्राथमिकी लिखकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार विवेचना के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
