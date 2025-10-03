तीन जिलों की फोर्स की निगरानी में निकलेगा जुलूस-ए-गौसिया, 21 थाना प्रभारी, 66 सब इंस्पेक्टर और 65 HCP रहेंगे तैनात
पीलीभीत शहर में आज सुबह 1030 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस ए गौसिया निकाला जाएगा। सुरक्षा के लिए जिले के अलावा तीन अन्य जिलों से भी पुलिस बल तैनात किया गया है। शहर को पांच जोन और 15 सेक्टरों में बांटा गया है। जुलूस के दौरान किसी भी नई परंपरा को डालने की अनुमति नहीं होगी।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत । तराई के शहर में शनिवार पूर्वान्ह साढ़ दस बजे कड़ी सुरक्षा के बीच जुलूस ए गौसिया निकाला जाएगा। जुलूस के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले से बड़ी संख्या में पुलिस बल के अलावा तीन अन्य जिलों का भी फोर्स सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है।
शहर को पांच जोन,15 सेक्टर में बांटकर नौ स्थानों पर बैरीकेडिंग की गई है। शुक्रवार शाम को सदर कोतवाली में जुलूस में लगे पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग कर डयूटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
क्या बोले एसी अभिषेक यादव?
एसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जूलस में दो एएसपी, सात सीओ, 21 थाना प्रभारी, 66 सब इंस्पेक्टर, 65 एचसीपी, 235 कांस्टेबल लगाए गए हैं। जिले के अलावा बरेली,बदायूं और शाहजहांपुर से भी फोर्स आया है। जिले से कोतवाली, सुनगढ़ी, गजरौला कलां, दियोरिया कलां, बिलसंडा, हजारा, न्यूरिया, अमरिया के थाना प्रभारी फोर्स समेत लगाए गए हैं।
सुरक्षा के लिहाज से शहर को पांच जोन,12 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले से लगभग 360 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 50 सब इंस्पेक्टर लगाए गए हैं। जुलूस का प्रभारी सीओ सिटी दीपक चतुर्वेदी को बनाया गया है। जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने को लेकर सदर कोतवाली में शुक्रवार शाम को पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया।
इन स्थानों पर की गई बैरीकेडिंग
पूर्व में हुए विवादों को देखते हुए शहर के मोहल्ला पंजाबियान, गुरूद्वारा रोड, फीलखाना, धुनो वाला चौराहा, मदीनाशाह, लाल रोड, शाहजी मियां मजार, छोटी मार्केट पर बैरीकेडिंग लगाई गई है।
जुलूस ए गौसिया को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्व में जिन स्थानों पर विवाद हुआ है,वहां सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। गैरजनपदों का फोर्स भी पीलीभीत पहुंच गया है। वह खुद जुलूस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। यदि किसी ने जुलूस के दौरान नई परंपरा डालने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। -अभिषेक यादव, एसपी
शनिवार सुबह साढ़े दस बजे जुलूस ए गौसिया हशमत नगर से प्रारंभ होगा। जुलूस विभिन्न मार्गों पर होता हुआ वापस हशमत नगर पर ही समाप्त होगा। जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। जुलूस में शामिल लोगों से नई परंपरा या परंपरागत रूप से हटकर नए बैनर पोस्टर लेकर न चलने का अनुरोध किया है। - मौलाना जरताब रजा खां, आयोजक
