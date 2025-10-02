गाली देने से रोका तो पत्नी को जमीन पर पटका, पीटने के बाद की छत से फेंकने की कोशिश

बीसलपुर में रानी नामक एक महिला ने अपने पति फईमुद्दीन बहनोई आदिल और सगीर के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। रानी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे गंदी गालियाँ दीं जमीन पर पटक दिया लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की कोशिश की। उसने यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने उसे तेजाब से जलाने की धमकी दी थी।

संवाद सहयोगी, बीसलपुर । कोतवाली में पंजीकृत कराई गई प्राथमिकी में नगर के मोहल्ला ग्यारसपुर निवासी इरफान खान की पुत्री रानी ने आरोप लगाते हुए कहा है। कि उसके भाइयों का आदिल सिद्दीकी निवासी मोहल्ला ग्यासपुर से भूमि संबंधी विवाद चल रहा है।

उक्त आदिल सिद्दीकी उसके पति का सगा बहनोई है। इस कारण से आदिल सिद्दीकी रानी के पति को उसके भाइयों के विरुद्ध भड़कता रहता है। इतना ही नहीं उसका पति उसके साथ आए दिन मारपीट तथा गाली गलौज भी करता रहता है। परंतु पीड़िता अपना परिवार बचाने के कारण चुप रहती है। 28 सितंबर को 9 बजे शाम उसका पति फईमुद्दीन उर्फ़ मन्नू अचानक अपनी पत्नी रानी व उसके भाइयों को गंदी-गंदी गालियां देने लगा।

गाली देने से मना किया तो जमीन पर पटका पत्नी द्वारा गाली देने से मना करने पर उसने पत्नी को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लात घुसो से उसकी पिटाई कर दी, व जान से मारने की नीयत से गला दबाया। और छत से नीचे फेंकना चाहा किंतु उसके द्वारा रेलिंग पकड़ लेने से वह बच गई। तभी उसने शोर मचाया तभी उसका पति यह कहकर घर से चला गया कि तेजाब लाकर अभी तुझे जलाऊंगा। इसके बाद रानी ने 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बुला लिया पुलिस ने उसे तथा उसके बच्चों को घर से निकलवा कर उसके मायके पहुंचवाया।