गलत तरीके से सरकारी पैसा ले रहे थे प्रधान-सचिव, कारनामा सामने आने पर हो गया ये एक्शन
पीलीभीत में मनरेगा के तहत श्रमिकों की फर्जी हाजिरी दिखाकर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान पंचायत सचिव तकनीकी सहायक और महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पूरनपुर ब्लॉक के सिमर ताल्लुक घुंघचाई में हुई जहाँ मास्टर रोल में फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई थी। लोकपाल मनरेगा ने मामले की जांच के बाद यह आदेश दिया।
जागरण संवाददाता, पीलीभीत।
