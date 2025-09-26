गलत तरीके से सरकारी पैसा ले रहे थे प्रधान-सचिव, कारनामा सामने आने पर हो गया ये एक्शन

पीलीभीत में मनरेगा के तहत श्रमिकों की फर्जी हाजिरी दिखाकर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान पंचायत सचिव तकनीकी सहायक और महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पूरनपुर ब्लॉक के सिमर ताल्लुक घुंघचाई में हुई जहाँ मास्टर रोल में फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई थी। लोकपाल मनरेगा ने मामले की जांच के बाद यह आदेश दिया।

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मनरेगा के तहत विकास कार्यों में श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्शाकर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

पूरनपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत सिमर ताल्लुक घुंघचाई में 16 और 17 जनवरी को मास्टर रोल संख्या 2175 से 2180 तक में फर्जी उपस्थिति दिखाकर धन आहरण करने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल मनरेगा गेंदनलाल ने उपयुक्त श्रम रोजगार से रिपोर्ट तलब की, जो प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी पूरनपुर से सीधे रिपोर्ट मंगवाई गई।