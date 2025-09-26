Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गलत तरीके से सरकारी पैसा ले रहे थे प्रधान-सचिव, कारनामा सामने आने पर हो गया ये एक्शन

    By Devendrda Deva Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 07:33 PM (IST)

    पीलीभीत में मनरेगा के तहत श्रमिकों की फर्जी हाजिरी दिखाकर सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान पंचायत सचिव तकनीकी सहायक और महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई पूरनपुर ब्लॉक के सिमर ताल्लुक घुंघचाई में हुई जहाँ मास्टर रोल में फर्जी उपस्थिति दर्ज की गई थी। लोकपाल मनरेगा ने मामले की जांच के बाद यह आदेश दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    फर्जी हाजिरी लगाने पर प्रधान, सचिव सहित चार पर जुर्माना

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। मनरेगा के तहत विकास कार्यों में श्रमिकों की फर्जी उपस्थिति दर्शाकर सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक और महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूरनपुर ब्लाक की ग्राम पंचायत सिमर ताल्लुक घुंघचाई में 16 और 17 जनवरी को मास्टर रोल संख्या 2175 से 2180 तक में फर्जी उपस्थिति दिखाकर धन आहरण करने की शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल मनरेगा गेंदनलाल ने उपयुक्त श्रम रोजगार से रिपोर्ट तलब की, जो प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद कार्यक्रम अधिकारी पूरनपुर से सीधे रिपोर्ट मंगवाई गई।

    रिपोर्ट के अवलोकन से पता चला कि कार्यक्रम अधिकारी पूरनपुर के निर्देश पर उक्त सभी मास्टर रोल का भुगतान अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। लोकपाल मनरेगा ने आदेश दिया कि भविष्य में इन मास्टर रोल का भुगतान नहीं होना चाहिए। जिसको लेकर ग्राम प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक सहित महिला मेट पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।