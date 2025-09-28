Language
    अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला, दारोगा की वर्दी फाड़ी

    By Devendrda Deva Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 01:39 PM (IST)

    बीसलपुर के परानपुर जानपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर आबकारी टीम पर महिलाओं ने हमला किया जिसमें एक दरोगा की वर्दी फाड़ दी गई। टीम ने मौके से देशी शराब और नकदी बरामद की। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महिलाएं शराब बेचती हैं और विरोध करने वालों को धमकाती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    दबिश के दौरान आबकारी टीम पर हमला। जागरण

    संवाद सहयोगी, बीसलपुर । थाना क्षेत्र के गांव परानपुर जानपुर में देसी शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया इस दौरान टीम में शामिल दरोगा की वर्दी भी महिलाओं के द्वारा फाड़ दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने सेल्समैन महेंद्र उर्फ सुवालाल सहित चार अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

    आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के तहत अभियान में टीम परानपुर जानपुर निवासी महेंद्र उर्फ सुवालाल घर के आंगन में रखे बर्तनों से 21 पौवे देशी शराब और 295 रुपए नकद बरामद कर सील किए।

    महिलाओं ने मचाया शोर

    इसी दौरान घर की महिलाओं ने शोर मचाया, गेट बंद करने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों से उलझ गईं। उन्होंने जब्त माल छीनने, सरकारी कागजात लूटने और वीडियो रिकार्डिंग कर रहे मोबाइल को छीनने की कोशिश की। उपनिरीक्षक की वर्दी फाड़ने तक की घटना सामने आई।

    इस दौरान आबकारी टीम ने ग्रामीणों के सामने शराब और नकद गिने। बरामद माल में 42.8 प्रतिशत वाली विंडीज के दो पौवे और 36 प्रतिशत वाली विंडीज मजेदार के 19 पौवे शामिल थे। सभी सामान को मौके पर सील कर बीसलपुर थाने को सौंप दिया गया।

    दिया लिखित बयान

    ग्रामीणों और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने लिखित बयान दिया कि महेंद्र उर्फ सुआलाल की पत्नी और बेटियां लगातार घर से शराब बेचती है और विरोध करने वालों को धमकी देती हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से इन धमकियों से परेशान हैं। पुलिस ने आबकारी अधिनियम, सरकारी कार्य में बाधा डालने और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।