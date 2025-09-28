अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम पर महिलाओं ने किया हमला, दारोगा की वर्दी फाड़ी

बीसलपुर के परानपुर जानपुर गांव में अवैध शराब की सूचना पर आबकारी टीम पर महिलाओं ने हमला किया जिसमें एक दरोगा की वर्दी फाड़ दी गई। टीम ने मौके से देशी शराब और नकदी बरामद की। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी महिलाएं शराब बेचती हैं और विरोध करने वालों को धमकाती हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, बीसलपुर । थाना क्षेत्र के गांव परानपुर जानपुर में देसी शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची आबकारी टीम पर महिलाओं ने हमला कर दिया इस दौरान टीम में शामिल दरोगा की वर्दी भी महिलाओं के द्वारा फाड़ दी गई। मामले को लेकर पुलिस ने सेल्समैन महेंद्र उर्फ सुवालाल सहित चार अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

आबकारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि अवैध शराब की बिक्री के तहत अभियान में टीम परानपुर जानपुर निवासी महेंद्र उर्फ सुवालाल घर के आंगन में रखे बर्तनों से 21 पौवे देशी शराब और 295 रुपए नकद बरामद कर सील किए।

महिलाओं ने मचाया शोर इसी दौरान घर की महिलाओं ने शोर मचाया, गेट बंद करने का प्रयास किया और पुलिसकर्मियों से उलझ गईं। उन्होंने जब्त माल छीनने, सरकारी कागजात लूटने और वीडियो रिकार्डिंग कर रहे मोबाइल को छीनने की कोशिश की। उपनिरीक्षक की वर्दी फाड़ने तक की घटना सामने आई।

इस दौरान आबकारी टीम ने ग्रामीणों के सामने शराब और नकद गिने। बरामद माल में 42.8 प्रतिशत वाली विंडीज के दो पौवे और 36 प्रतिशत वाली विंडीज मजेदार के 19 पौवे शामिल थे। सभी सामान को मौके पर सील कर बीसलपुर थाने को सौंप दिया गया।