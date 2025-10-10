Language
    पीलीभीत में तालाब से निकलकर घर में घुसा मगरमच्छ, गांव में मची अफरा-तफरी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 10:19 AM (IST)

    पीलीभीत के गाजीपुर कुंडा गांव में एक मगरमच्छ नत्थू यादव के घर में घुस गया, जिससे गांव में अफरा-तफरी मच गई। बच्चे मेले में होने के कारण सुरक्षित रहे। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया। माना जा रहा है कि मगरमच्छ बाढ़ के दौरान गांव के बाहर बने तालाब में आ गया था। सुबह वन विभाग की टीम ने पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया।

    गाजीपुर कुंडा में घर के अंदर मगरमच्छ घुस गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र के गांव गाजीपुर कुंडा में रात लगभग आठ बजे एक मगरमच्छ खेतों से होकर नत्थू यादव पुत्र बाबूराम के घर में घुस जाने अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस समय घर में छोटे बच्चे गांव में चल रहे मेला देखने गए थे।

    गांव वालों ने मगरमच्छ को घर में घुसते देखा और सभी को सतर्क कर दिया। मगरमच्छ घर में घुसकर कमरे के अंदर प्रवेश कर गया। गांव वालों ने वनविभाग को सूचना दी। देर रात तक वन विभाग की टीम नहीं पहुंच पाई।

    बताया जा कि अभी हाल में कुछ दिन पहले आयी बाढ़ में वह मगरमच्छ गाजीपुर कुंडा गांव के बाहर बने तालाब में आ गया। देर रात तक मगरमच्छ को देखने के लिए गांव के लोग काफी संख्या में मौजूद हैं। आज सुबह वन विभाग की टीम ने पहुंच कर रेस्क्यू किया।