पीलीभीत में तालाब से निकलकर घर में घुसा मगरमच्छ, गांव में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, पीलीभीत। बरखेड़ा क्षेत्र के गांव गाजीपुर कुंडा में रात लगभग आठ बजे एक मगरमच्छ खेतों से होकर नत्थू यादव पुत्र बाबूराम के घर में घुस जाने अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि उस समय घर में छोटे बच्चे गांव में चल रहे मेला देखने गए थे।

